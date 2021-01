Kiirus, töökindlus ja natuke luksust. Miks on ultrabook ASUS ZenBook Flip S eriline?

Taiwani ettevõtte ASUS sülearvutiseeria ZenBook on tänu stiilsele disainile, kvaliteetsetele komponentidele ja kompromissitule jõudlusele ammu populaarsust võitnud. Nüüd lisandus ultrabook’ide perekonda uus mudel — ZenBook Flip S UX371EA. Seda tasub lähemalt uurida.

Väga lühidalt öeldes on ASUS ZenBook Flip S UX371EA võimas esmaklassiline ultrabook-transformer, mis muutub vajaduse korral hõlpsasti tahvelarvutiks. Selle seadme suurepärane kvaliteet väljendub nii tehnilistes omadustes (selle võib soetada sellise suurusega arvuti puhul maksimaalselt võimsas komplektsuses) kui ka materjalide ja koostekvaliteedis, mõõtmetes ning kaalus, samuti selles, et ASUS ZenBook Flip S UX371EA näeb välja stiilne ja kallis. Liialdamata võib öelda, et vaskpunase varjundiga nefriitrohelise-musta korpusega sülearvuti on omal kohal nii tähtsal kohtumisel kui ka sellise inimese laual, kelle jaoks on peen disain sama oluline kui kompromissitu töökindlus ja jõudlus.

Kuid on vägagi võimalik, et esimene asi, millega ASUS ZenBook Flip S UX371EA tähelepanu tõmbab, ei ole korpuse disain, vaid hoopis ekraan. Paljud IT-väljaanded märgivad, et OLED-paneel (eraldusvõime kuni 4K/UHD) on oma parameetrite poolest ideaalilähedane. Seejuures ei ole oluline, kas kasutate sülearvutit töötegemiseks või meelelahutuseks.

Puuteekraani on võimalik 360 kraadi ulatuses pöörata ja saada nii tahvelarvuti (sellisel juhul lülitub klaviatuur välja). Sellisel kujul on sülearvutit samuti mugav kasutada. Siin mängivad oma rolli ka selle mõõtmed: korpuse paksus on 13,9 mm ja kaal 1,2 kg.

Tõenäoliselt hakkate kompaktset ZenBook Flip S-i kasutama ka reisidel ja sellisel juhul on tähtis aku vastupidavus. ASUSE inseneride sõnul jätkub aku mahtuvusest kuni 15 tunniks ja seejärel saab kiirlaadimismeetodi abil aku laadida 49 minutiga nullist kuni 60% mahtuvuseni. Tänu ühilduvusele USB-C standardiga laadimisseadmetega on seda ultrabook’i võimalik hõlpsasti laadida ka mobiilsetes tingimustes, näiteks välisakudest.

Jah, aku võib vastu pidada 15 tundi, aga seda muidugi juhul, kui te ei hakka mängima tänapäevaseid mänge, sest need vajavad rohkem energiat. Kuid mängudest loobuda ei ole nii lihtne, kuna ZenBook Flip S-i protsessor lausa kutsub vabal hetkel mängima. Maksimaalses konfiguratsioonis saab sülearvutile lisada 16 GB operatiivmälu ja 1 GB SSD-kõvaketta. Koos 11. põlvkonna Intel Corei7 protsessori ja Intel Iris Xe graafikakaardiga piisab sellest enamiku arvutimängude mängimiseks.

Mis veel?



• Töökindlus. ZenBook Flip S vastab töökindluse kaitsestandardile MIL-STD 810G. ASUS on aga sellele lisanud ka hulga oma nõudeid, mis on arvutitööstuses üldtunnustatud standarditest palju rangemad: katsetati sülearvuti löögi- ja vibratsioonikindlust, samuti töökindlust madalal temperatuuril jne.

• Stabiilne internetiühendus. Sülearvutis ZenBook Flip S on kasutusel standardile Wi-Fi 6 vastav täisväärtuslik juhtmevaba lahendus WiFi Master Premium, mis sisaldab tehnoloogilisi erilahendusi WiFi Stabilizer ja WiFi SmartConnect. WiFi Stabilizer filtreerib välja teistest juhtmevabadest seadmetest pärinevad häired ja WiFi SmartConnect valib automaatselt kõigist juurdepääsetavatest Wi-Fi ühenduspunktidest parima.

• Optimeeritud videokõnede jaoks. Sülearvutis on integreeritud masinõppepõhine mürasummutusmeetod. Arvuti puhastab videokonverentsi ajal heli ja vestluskaaslaste häält on selgemalt kuulda.

• Parooliks on teie nägu. ZenBook Flip S tunneb infrapunakaamera abil teie näo hetkega ära. Tänu tehnilisele lahendusele Windows Hello jäävad paroolid minevikku!

• Lummav heli. Helilahenduse on ASUS välja töötanud koostöös ettevõtte Harman Kardon ekspertidega. Tulemus: ZenBook Flip S tagab selliste kompaktsete arvutite puhul pretsedenditu helikvaliteedi.

• Kasulikud utiliidid. Tarkvaraprogrammide portaal MyASUS on äppide integreeritud kogu, mis muudab kasutaja elu palju lihtsamaks ja mugavamaks. Nende hulgas on programm failide edastamiseks nutitelefonist ja nutitelefonile, telefonikõned otse sülearvuti kaudu, kaugjuurdepääs failidele, ekraani dubleerimine ja palju muud. Kõik see on juba integreeritud kujul olemas ja töötab operatsioonisüsteemis Windows 10.