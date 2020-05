Kaunis ja naturaalne viimistlus sinu puitmajale!

Lasuurvärvimine ehk peitsimine on parimaks valikuks siis, kui eesmärgiks on säilitada puidu loomulik ilu või seda veelgi rohkem esile tuua.

Puidulasuurid jätavad puidule poolläbipaistva tooni ning kaitsevad seda UV-kiirguse, niiskuse, hallituse ja määrdumise eest. Lasuur imendub sügavale puitu ja vähendab selle pragunemist. Tasub silmas pidada, et toonitud lasuur annab puidule oluliselt parema kaitse päikesekiirguse eest kui toonimata toode. Puidulasuuriga sobib töödelda puitmaja voodrilaudu või palkpindasid, aedasid, uksi, aknaid ja aiamööblit.

Toonide valik on lai. Tikkurila Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardis leidub nii halle, pruune, rohelisi kui ka modernset süsimusta tooni.

Vivacolor Villa Lasur Akva on veepõhine toonitav puidulasuur, mis sobib uutele ja puhta puiduni puhastatud või varem Villa Lasur Akva tootega töödeldud pindadele. Viimistlemine ei jäta puidule lakitaolist kilekihti ning tulemus on matt ning naturaalne. Seetõttu sobib toode ideaalselt ka palkpindadele. Villa Lasur Akva on nn kaks ühes puidulasuur, mis tähendab, et töödeldav pind ei vaja eelnevat immutamist puiduimmutiga. Samuti sobib toonimata puidulasuur ka ise immutamiseks enne Villa Akva või Villa Ultima puitmajavärviga värvimist. Tootega on mugav töötada, sest see on praktiliselt lõhnatu ja teistkordselt töödeldav juba ühe tunni jooksul.



Naturaalne pind, mis toob välja puidu ilu.

Vivacolor Villa Lasur on klassikaline lahustipõhine kaitsev puidulasuur, mis sobib uutele ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpindadele. Toode imendub sügavale puitu ja kaitseb seda efektiivselt ilmastikumõjude eest.

Vaata videost, kuidas lasuurvärvida palkmaja.

Puidulasuuriga töötlemine on lihtne.

Eemalda varem töödeldud pinnalt lahtine vana lasuur terasharja või kaabitsaga. Lihvi läikiv kinniolev vana töötlus matiks. Pese määrdunud pind Vivacolor Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Immuta puhas puitpind Vivacolor Villa Protekt puiduimmutiga juhul, kui kasutad viimistlemiseks Villa Lasur puidulasuuri. Sega lasuuri hoolikalt enne kasutamist ja kasutamise ajal.

Katseta esmalt tooni väikesel pinnal. Töötle kuiv puitpind 1-2 korda pintsli või värvipihustiga. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Vali tööks kvaliteetne Anza Platinum välistööde pintsel, mis mahutab palju lasuuri, harjased on vastupidavad ning pintslijälg jääb ühtlane. Lisaks ei teki töötades lihaspingeid, sest pintslil on kaldes ja mugav käepide. Kasuta koos Anza pikendusvarrega.

Anza Platinum välistööde pintsli kork hoiab pesemata pintsli kuivamast kuni 2 nädalat.

Eriti mugav on töötada uue Anza värvivanniga, mis mahutab 3,3L toodet ning mida on lihtne tõsta tänu sangale. Puidulasuur on suhteliselt vedel ja seetõttu on tugevast plastikust ja stabiilne Anza värvivann ideaalne lasuurile.

Anza uus värvivann mahutab 3,3 liitrit!

NB! Väldi värvimist kuuma ilmaga ja otsese päikese käes. Enne töö alustamist kata kinni ümbritsevad taimed ja põõsad, et kaitsta neid puidulasuuri pritsmete eest.

