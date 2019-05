Kasutatud sülearvutiga säästad 2-3 korda uue hinnast, kuid ei kaota tööjõudluses

Äriklassi kasutatud sülearvuti võib kätte saada üllatavalt soodsalt, aga selle töövõime on vägagi korralik.

Sülearvuti ost on igapäevakulutustega võrreldes suurem väljaminek, mis paneb kaalutlema, kuidas saada oma raha eest võimalikult hea ja kestev toode. Eriti oluliseks muutub see siis, kui eelarve on piiratud.

Üks võimalus on vaadata kauplustes ringi ning osta võimalikult soodne uus arvuti.

Kaupluse 1it.ee juht Jörgen Metsalu aga soovitab hoopis muud: „Kasutatud äriklassiarvutit ostes säästad 2–3 korda hinnas ja ei kaota tööjõudluses,” märgib ta. Lisaks toob ta välja, et korraliku äriklassi sülearvuti tööiga on pikem kui plastist säästuarvuti oma. Põhjuseid on mitmeid, üks neist aga on kindlasti asjaolu, et äriklassi sülearvutitel on vastupidav alumiiniumist, magneesiumist, karbonist või titaanist korpus ja sisseehitatud raam, mis kaitseb arvuti elutähtsaid osi.

Töökindlam ja mugavam

Äriklassi sülearvutil töötamine on mugav, näiteks on need silmasõbraliku mattekraaniga.

Matt ekraan võimaldab nii päikese käes kui ka laevalgustuse all töötada, nii et valgus ei sega lugemist või filmivaatamist.

Säästuarvutite mälumaht on tihti 4 GB ning kui arvutil on vaid üks mälupesa, ei saa ka mälu lisada. 4GB on küllaldane Delfist uudiste lugemiseks, Youtube’ist videote vaatamiseks ja väikesemahuliste dokumentide koostamiseks, kuid kui tahta arvutit veidi enam kasutada, võiks mälu olla vähemalt 8 GB. Enamikul 1it.ee müüdavatel äriklassiarvutitel ongi mälu 8 GB juba olemas.

Õnneks on äriklassiarvutitel enamasti ka kaks või enam mälupesa ning mälu lisamine on spetsialisti käes vaid paari minuti töö.

Mugav tellida ja osta nii e-poest 1it.ee kui ka kauplusest

Kaupluses 1it.ee valikus on üle 500 sülearvuti ning Jörgen Metsalu rõhutab, et pakutavad arvutid on mõeldud absoluutselt kõigile, alustades eraisikustest, kes soovivad arvutit tööle, koju või kasvõi suvilasse.

„Samuti oleme oma mitme aasta kogemuse juures võimelised ka pakkuma arvuteid suuremates kogustes nii erinevatele riiklikele asutustele kui ka erineva suurustega ettevõtetele,” selgitab ta. Lisaks kasutusmugavusele ja kvaliteedile võib ostja olla enesega rahul ka seetõttu, et on langetanud keskkonnasõbraliku otsuse.

Kasutatud sülearvutid on kontrollitud ja omavad garantiid. Kaupluse töötajad soovitavad sülearvutit korrapäraselt hooldada, et arvuti kestaks võimalikult kaua. Kõik 1it.ee kauplusest ostetud arvutid on võimalik ka müüja juurde hooldusesse tuua.

Kõikide ostude puhul kehtib tasuta transport üle Eesti, samuti 14-päevane tagastusõigus.

Soovi korral saab soetada sülearvuti ka järelmaksuga – lisainfot järelmaksu kohta saab lugeda siit.

Google’ist 1it Arvutipoe kohta uurides selgub muu hulgas, et tegu on Eestis hinnatuima arvutipoega: 140 arvustaja keskmine hinne on 4,9.

1it.ee tegemisi tasub jälgida ka sotsiaalmeedias ja kindlasti tasub tellida ka uudiskiri: liitujate ja jälgijate vahel loositakse aeg-ajalt kvaliteetseid sülearvuteid.

Uudiskirjaga saab liituda siin.