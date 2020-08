Kas ülikool on ikka mulle? Avatud õppes koostad õppeplaani enda võimaluste järgi

Oled juba aastaid unistanud ülikoolis õppimisest, aga pere- või tööelu kõrvalt tundub see, justkui teine täiskohaga töö pisut liiga julge samm olevat? Käisid sel aastal erialadega tutvumas, aga suutmata otsustada ühe kindla kasuks, jäi SAIS-is avaldus täitmata? Nii nagu ka eelmisel ja üle-eelmisel aastal. Kas tunned aeg-ajalt, et praegusel tööpostil jääb erialastest teadmistest vajaka, ent täiskoormusega õpinguteks napib aega ja koolitusturul pakutu ei sütita?

Kõigil neil, kes tundsid ühe või mõne näite puhul äratundmisrõõmu, tasub mõelda hoopis Tallinna Ülikooli avatud õppe peale.

Olulised märksõnad on paindlikkus ja vabadus

Nii mõnedki, kes ülikooliplaane veeretanud, ei jõua mõtetest kaugemale just seetõttu, et tunnevad hirmu selle ennastsalgava pühendumise ja koormuse ees, mida võiks võrrelda ka täiskohaga tööl käimisega. Soov end süsteemsemalt ja pikema aja vältel arendada takerdub töö- ja pereelu nõudlikkuse taha. Sageli näib nii siledam tee valida enesetäiendamiseks pigem lühiajaline koolitus.

Tallinna Ülikooli avatud õppe vorm on mõeldud just neile, kes soovivad end täiendada siiski kõrghariduse tasemel, aga teha seda paindlikumalt ja väiksema koormusega kui tasemeõpe. Kes tahab, pürgib samm sammu haaval ikkagi kõrvaleriala poole. Kes soovib, kuulab üksikuid aineid mitmest endale huvipakkuvast valdkonnast. Aineid saab võtta nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoritaseme õppekavadest – nõutav on siiski vastav eelnev haridustase – ja läbida neid koos üliõpilastega. Üks õppeaine kestab ühe semestri ehk neli-viis kuud ja õpe toimub vastavalt õppekavale kas päeva- või sessioonõppena.

Nii nagu Tallinna Ülikooli õppekavad katavad nii humanitaariat, pedagoogikat, sotsiaal- kui ka reaalteadusi, leiavad ka avatud õppest endale meelepärase väga erinevate elualade ja huvidega inimesed. Õpi reklaami või ärikorraldust, täienda oma teadmisi programmeerimises või ajakirjanduses – valik on sinu kätes.

Sisukas aasta ülikoolis

Neile, kes soovivad üksikute õppeainete või koolituste läbimise asemel süsteemsemat ja sisukamat õppimiskogemust, on hea alternatiiv programm „Aasta ülikoolis”. Selleks on ülikool bakalaureuse ja magistri tasemeõppe ainetest kokku pannud 14 õppekava, mille maht on 17–24 ainepunkti. Põhjalik aastane õppeprogramm sobib hästi ka keskkoolilõpetajatele, kes ei ole veel päris kindlad, millise erialaga ennast tulevikus siduda.

Algaval, 2020/21. õppeaastal on võimalik programmis õppida kultuuriteooriat, antropoloogiat, Hispaania kultuuri, Itaalia kultuuri, ärikorraldust, reklaami, kommunikatsiooni, visuaalset ja helilist kommunikatsiooni ning ristmeediat. Magistritasemel saab õppida sissejuhatust kirjalikku tõlkesse, keeletoimetamist, käsitlusi kaasaegsetest linnadest ja lastekaitse põhialuseid. Õpinguid saab alustada kas septembris või jaanuaris.

Tegutse kohe ja kasuta aega mõistlikult

Nagu on öelnud avatud õppes õppinud laulja Evelin Samuel-Randvere: „On imeline ajastu, kus igaüks võib igal ajal õppida, mis teda huvitab!” Kui soovid samuti õppida ülikoolis paindliku koormusega ja täiendada oma teadmisi, on sinu koht just Tallinna Ülikooli avatud õppes. Avatud õpe on küll tasuline, kuid selle oluline eelis on, et saad vabaduse ise valida õppeaineid ja kokku panna just sulle huvi pakkuva õpingukava. Nii võib enda valitud tempos jõuda lõpuks ka ülikooli diplomini, nagu seda tegi Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger, kes jagas oma lugu Äripäeva raadio saates „Eetris Tallinna Ülikool”. Avatud õppest rääkis Äripäeva raadios ka sariõppija Urmas Lehtsalu, kes on esimeselt hariduselt loomaarst, kuid hetkel töötab põllumajandusettevõtte juhina ja lisaks sellele õpetab Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis.

Avalduse sügissemestril õppimiseks saad esitada 31. augustini.

Loe lisa ja esita avaldus: www.tlu.ee/avatud