Kas soovid saleneda? Nipp, mis aitab sul vapustavalt hea välja näha!

Maamõõtja Ats vabanes 21 liigsest kilost ja inspireeris paljusid inimesi, kes ei suutnud varem leida sobivat meetodit ülekilodest vabanemiseks.

Loe intervjuud Atsiga, et saada teada, kust leida tasuta võimalusi salenemiseks ja kust saada toitumisspetsialisti konsultatsiooni.

Milline oli sinu varasem salenemiskogemus?

Teesklesin, et ülekaal ei häiri mind. Ma ei teinud sellest vabanemiseks midagi, sest mul oli tekkinud omamoodi apaatia. Ma ei uskunud mingitesse saledaks muutvatesse imetablettidesse.

Mis motiveeris sind salenema just nüüd?

Sain aru, et pean oma elus muutusi tegema. Tundsin end halvasti ega näinud hea välja ja peab ütlema, et selle põhjus oli ülekaal. Sain aru, et see ei lõpe hästi, sest olen ülekaalu tõttu üha rohkem vaevatud ja jõuetu.

Kuidas said teada Stockholmi dieedist?

Stockholmi dieedi edulugusid olin internetis märganud juba ammu. Peab ütlema, et hea tagasiside ning inimeste näitlikud „enne” ja „pärast” pildid kõnetasid ka mind, seetõttu otsustasin seda dieeti ise proovida. Ka registreerumiskulud ei olnud sugugi suured, seepärast otsustasin, et tuleb vähemalt proovida. Nüüd on näha, et minu otsus on end mitmekordselt ära tasunud.

Vajuta siia ja võta tervislikult kaalust alla!

Kuidas dieedi järgimine õnnestus?

Esiteks olin väga rahul sellega, et minu toitumiskavas ei olnud mitte ühtegi eksootilist koostisosa. Kogu vajaliku sain osta kodupoest. Teiseks ei ole see dieet, mis paneb sind lihtsalt köögivilju ja salatilehti sööma. See sisaldab tõesti maitsvaid retsepte ja pärast iga söögikorda on olemas vajalik täiskõhutunne. Esimesel nädalal langes kaal peaaegu iga päev ja nädala lõpuks olid riided juba avaraks muutunud. Kokku olen praeguseks vabanenud 21 liigsest kilost. Minu positiivseid muutusi märkasid paljud ja pidin neile oma saladuse avaldama. Olen saanud inspiratsiooniallikaks paljudele ülekaalulistele inimestele.

Kas soovitaksid ka teistel inimestel Stockholmi dieeti proovida?

Väga lihtne – kui soovid kiiresti vormi saada, siis pead seda meetodit proovima. Alusta testi täitmisest veebilehel ja juba nädala pärast on tulemused käes!

Vajuta siia ja võta tervislikult kaalust alla!

Liitu dieediga täna ja saad individuaalse salenemiskava parima allahindlusega!

Tähelepanu! Kasuta eriti soodsat võimalust kohe praegu, aga alusta siis, kui ise soovid, sest salenemiskava on sinu Stockholmi dieedi profiili all alati kättesaadav.