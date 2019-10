Kas porised kingad on paratamatus?

Eestlaste suhe oma armsa nelja aastaajaga on täis ilu ja rõõmu, ent ka kurbust ja pettumusi määrdunud rõivaste tõttu. Kodumaine nanotehnoloogia aitab seda suhet tervena hoida.

Sügis on imeilus aeg: loodus mähib puud ja maapinna kirgastesse toonidesse, ilmataadi aina jahenev hingus annab märku peatselt saabuvast talvest ning kõik kohad on soppa ja pori täis. Kui leiad aga, et veedaksid ülejäänud aasta meelsamini muda ja muude ilmast tingitud peavalude pärast muretsemata, võta appi kodumaine nanotehnoloogiliste kaitsevahendite sari GoGoNano. Selleks hooajaks on GoGoNano valikut täiendatud kolme loodussõbraliku tootega, igaüks neist loodud tegelema meie kliimavöötmele omaste probleemidega.

Kindlasti oled oma õnnetuseks avastanud, et sügisel uuena ostetud saapad näevad kevadeks välja, nagu oleksid nad sõjast tulnud. Pole midagi imestada – niiskus, lumi ja tänavatele heidetud sool on nahkjalatsite suurimad vaenlased, mis tasa ja targu nende kiudu õhemaks närivad. Selleks aga, et oma uusi lemmiksaapaid ka järgmisel talvel häbenemata kanda saaksid, tuleb neid iga päev hooldada. Või kas siiski? GoGoNano Protect nanokaitsevahendit kasutades võid igasuguse jalatsite hooldamise terveteks kuudeks rahulikult ära unustada. Piisab ainult ühest pealekandmisest, et su jalatsid oleksid kuni kuueks kuuks ilmastiku eest kaitstud. Piirduma ei pea muidugi üksnes jalatsite ja käekottidega – Protect sobib kasutamiseks kõikidel tekstiil- ja nahkesemetel.

Mis saab aga siis, kui kallid esemed juba elementidest räsitud on? Kuidas kaitsta seda, mis on juba porist ja soolast läbi imbunud? Vastuseks on GoGoNano Clean, nanotehnoloogiline puhastusvahend, mille sügavpuhastav koostis jõuab ka kõige jonnakamate plekkideni. Kuigi sõna „nanotehnoloogiline“ võib kõlada kui midagi hästi keerulist, on Cleani sama lihtne kasutada kui tavalisi puhastusvahendeid: lihtsalt kanna seda niiskele harjale või lapile ning löö oma räpased esemed läikima. Pärast seda aga kaitse neid ka GoGoNano Protectiga, et kindlustada nende võimalikult pikk elu- ja iluiga.

Kui saapad väljast korras on, liigume edasi nende sisse. Fuih, haiseb! Ära muretse, see on normaalne – läbi on suvised ajad, mil jalad said hingata. Nüüd aga, kui veedad pikki päevi sooje jalatseid kandes, hakkavad nende sees igasugused paharetid külluslikku elu elama. Jalanõudele mõeldud deodorandid võivad küll mõneks ajaks halvad lõhnad ära peita, kuid ei aita eemaldada ebameeldiva hõngu allikaid. Selleks on aga loodud GoGoNano Fresh, ainulaadse koostisega värskendaja, mille probiootikume sisaldav koostis sööb haisutekitajad aplalt ära. Pärast Freshiga jalatsite sisemuse pihustamist võid lausa terve kuu saapaid enesekindlalt jalast ära võtta, muretsemata jalgade haududes tekkinud ebameeldiva lõhna pärast.

Loe GoGoNano toodete kohta lähemalt.