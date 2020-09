Kas oleks aeg oma tervist ja välimust vitamiinidega turgutada?

Lisaks muudele ilutoodetele leiab ismile.ee tootevalikust ka Skandinaavia ühe tuntuima vedelate toidulisandite ja vitamiinide tootja Swedish Nutra. Nende kalakollageen, hüaluroonhape ja paljud teised tooted on Euroopas võitnud kõrgeid auhindu. Miks? Nende eesmärk on luua võimalikult looduslikke tooteid, mis parandaksid tervist nii naistel, meestel kui ka lastel. Lehelt ismile.ee leiab ka näiteks akne raviks mõeldud toidulisandeid.

FOTO: iSmile.ee

Milles seisneb nende headus? Swedish Nutra pakub vitamiinijooke, mida on kerge manustada (iga päev üks lonks), aga on ka teaduslikult tõestatud, et vedelal kujul vitamiinid ja toidulisandid imenduvad meie kehasse kiiremini ning on efektiivsemad. Keha ei pea eraldi tabletti või kapslit seedima, et sealt vajalikud ained kätte saada.

Swedish Nutra toodete suur pluss on ka see, et nende IU on igas pudelis väga suur. Mis see IU on? IU tähistab rahvusvahelist ühikut, mida kasutatakse ravimite ja vitamiinide mõõtmiseks tootes. Mida suurem on IU, seda rohkem on tootes kasulikku ainet.

FOTO: iSmile.ee

Näiteks meie kõige populaarsemad tooted kala ja loomne kollageen. Nende kollageenisisaldus tootes on 10 000 IU. Mida rohkem kollageeni, seda parem. Tänu kollageenile jõudsidki Swedish Nutra tooted meie e-poodi. Oleme ise suured kollageeni tarbijad. Kollageen parandab naha elastsust, lükkab edasi naha vananemist, aga on ka väga oluline liigeste ja kõõluste töö jaoks. Väga raske on Eestis leida suure IU-ga kollageeni. Kui leidisme Swedish Nutra vitamiinid, tellisime need prooviks ja tänu nende mugavale kasutamisele said need kohe lemmikuks.

Swedish Nutra pakub ka vitamiine naistele ja meestele. Need toetavad keha kiire elutempo juures, aitavad tänu B-vitamiini sisaldusele võidelda stressiga, toetavad ainevahetust, nahka, küüsi ja juukseid.

Sügiseti on veel üks väga populaarne vitamiin C + D vitamiin, mis toetab immuunsüsteemi ja tervist üldiselt. Lisaks C- ja D-vitamiinile sisaldab see ka tsinki, mis on viiruste leviku ajal väga oluline.

FOTO: iSmile.ee

Immuunsuse turgutamiseks ja tervise parandamiseks on soovituslik teha paar korda aastas probiootikumide kuur. Ligi 70–80 protsenti immuunsüsteemi rakkudest elab seedetraktis ja just neid immuunrakke probiootikumid toetavadki.

Kogu meie e-poest leiatavate toidulisandite valikuga saate tutvuda lehel ismile.ee.