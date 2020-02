Kas Euroopa iGamingu tulu ületab 2022. aastaks 29,3 miljardi euro piiri?

Hasartmängud ümbritsevad meid tahes-tahtmata, olgu need tasuta telefoniäpid, väikesed kihlveod semudega või vanakooli kasiinod. Ühel või teisel moel tegeleme me kõik riskimise, kihlvedude (kusjuures teeme seda ka iseendaga, vedades isegi kõige pisemate asjade peale kihla) ja võib-olla isegi kiirloteriiga. Kui kõhutunne ütleb, et täna on õnnepäev, ei tohi seda tunnet käest lasta.

2018. aastaks oli iGamingu (ehk interneti hasartmängutööstuse) aasta tulu 22,2 miljardit eurot ja iga aastaga kogub see aina suuremat hoogu. Põhjuseid on mitu, alates kasutajasõbralikkusest ja lõpetades mugavusega. Artiklis vaatame lähemalt, kuidas need miljardid liiguvad ja kas järgmise kahe aasta jooksul on oodata rekordsuurt iGamingu käivet?

Kes mängivad ja mille peale panustatakse?

iGaming Businessi uuringu järgi oli spordipanustamine kõige menukam. See haaras endale 42,5% turumahust, edastades ka kasiinosid-slotte, kellele kuulus 32,4%. Loterii moodustas turumahust 12,6%, pokker 5%, bingo 4,3% ja osavusmängud vaid 3,2%. Tulemused peegeldavad ka Eestis toimuvat.

Enamjaolt panustatakse kodust, kõige rohkem lauaarvutist, teisel kohal on nutitelefon, mis võimaldab igal hetkel (näiteks järjekorras oodates) oma lemmikmeeskonnale mõned kiired panused teha või netikasiinos väike mäng ette võtta.

Kantacasino.com-i väitel kasvab online-kasiino sektor samas tempos edasi, sest inimesed väärtustavad mugavust väga kõrgelt. Võimalus oma koduseinte vahel ükskõik millisel hetkel, ükskõik kui kaua ja ükskõik mis summadega kasiinos käia – see on asendamatu.

Teisejärgulised tegurid

Kuigi Eestis on populaarseimad internetikasiino ja spordipanustamised, siis traditsioonilisemad platvormid pole veel sugugi hinge heitmas – tuleb olla loominguline. Eesti on tehnoloogiakeskus, kus uusimad äpid, robotid ja interaktiivsed keskkonnad peavad külastajatele lahendusi pakkuma. Kuna siin tuleb hasartmängudega tegelemiseks Eesti Vabariigilt tegevusluba saada, näib kohalike IT-ettevõtete kasutamine äriliselt mõistlik. See hoiab raha riigis ja loob kohalikul tasandil viljaka pinnase arenguks.

Võib järeldada, et sotsiaalse ärevusega hobimängijad eelistavad online-kasiinosid, kuid tegelikult võimaldavad need teinekord isegi suuremat (ja sisukamat) suhtlust, pannes mängijaid teiste inimestega ühe laua äärde „istuma“. Lauad on sageli täis rahvusvahelist seltskonda ja suhtlus on anonüümne. Päris kasiinodes tuleb nii mõnigi kord ette, et laua ääres istub ainult üks-kaks inimest.

Mõlemad tegurid on internetiajastule omased ja tulevad online-kasiinodele kasuks, tagades iga-aastase stabiilse tulukasvu. Nutiseadmete kõrval suureneb maailmas ka internetikattuvus ja -kasutajate hulk.

Loomulikult tasub meeles pidada, et hasartmängud ei ole rahalise seisu parandamise vahendid, nendega ei tasuks liialdada ja nendesse tasuks suhtuda kui hobisse, mitte kui investeeringusse.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!