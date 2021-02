Kas alkoholismivastane toode FACCEX aitab ka läbipõlemise ja vegetatiivse düstoonia korral?

FACCEX on preparaat, mis loodud alkoholisõltuvuses inimeste toetamiseks, et parandada nende füüsilise ja vaimse elu kvaliteeti ning selle tulemusena vähendada tarvet alkoholi järele.

Toote on välja töötanud Läti orgaanilise sünteesi instituut professori ja teadlase Ivars Kalviņši juhtimisel. Teist aastat järjest Jelgava psühhoneuroloogiahaiglas Ģintermuiža toimuvad kliinilised katsed on lõppfaasis ja nende tulemused avaldatakse lähiajal.

FACCEX ja depressioon

Läti turul on preparaat juba 2016. aasta juulist. Seda saab osta apteekidest ja veebiaadressil www.faccex.lv. Nende aastate jooksul on head tagasisidet saadud ka inimestelt, kellel ei ole alkoholisõltuvust, kuid keda vaevavad halva meeleoluga seotud probleemid, vegetatiivne düstoonia, ärevus, stress, läbipõlemise tunnused või ka depressioon. FACCEXi telefonile on helistanud inimesed, kellel on preparaadi tarvitamise tulemusena vähenenud vegetatiivse düstoonia sümptomid, stress ja isegi unetus.

Inimesed, kes on uurinud selle preparaadi koostist, küsivad sageli, kas FACCEXit võib kasutada ka siis, kui igapäevaelus on palju ärevust ja stressi. Vastus on jaa, kuna FACCEX ei ole retseptiravim ja selles pole toimeaineid, mis võiksid põhjustada kõrvaltoimeid või halba enesetunnet. Seda preparaati saab osta retseptita.

Mida on ühist vaimsel tervisel ja alkoholismil?

Alkoholism ja alkoholi kuritarvitamine käivad käsikäes läbipõlemise sündroomi, ärevuse, unetuse ja depressiooniga ning võimendavad vegetatiivse düstoonia sümptomeid. Väga sageli juhtub, et inimesed hakkavad alkoholi tarvitama nende haiguste sümptomite vähendamiseks, kuid muutuvad selle tulemusena alkoholisõltlasteks. Niisugust probleemi teadvustades lisatigi preparaadile FACCEX toimeaineid, mis soodustavad ajurakkude paranemist, toetavad närvisüsteemi ja katehhoolamiinidega seotud nn premeerimissüsteemi toimimist, mille tulemusena inimene tunneb end paremini.

Vaimse tervise kontekstis tuleb eriti rõhutada FACCEXi koostises sisalduvat toimeainet Ecdysterone, mis on saadud Siberi maralijuurest. Rahvatarkus ütleb, et seda tarvitav inimene „paraneb neljateistkümnest haigusest ja nooreneb“.

Läbipõlemise, vegetatiivse düstoonia ja stressiolukordade puhul ei pea preparaati FACCEX kasutama kuurina, vaid vastavalt oma enesetundele. Alkoholisõltuvuse korral soovitatakse preparaati kasutada kuurina 27 päeva hommikul ja õhtul.

Kas regulaarne napsitamine puhkepäeviti on alkoholism?

Niisugust küsimust kuuleb sageli, sest avalikkuse arvates on alkoholi tarbimine kaasaegse kultuuri lahutamatu osa. Alkoholi näeb peaaegu kõikjal – kinos, reklaamides, pulmades, pidudel jne –, seetõttu on sotsiaalselt aktiivsel inimesel keeruline mitte juua, sest karskusesse ei suhtuta alati positiivselt. Kahjuks on alkohol sõltuvust tekitav jook ja iga inimese jaoks on olemas teatav kindel kogus, mis võib ta alkohoolikuks muuta. See kogus sõltub pärilikkusest, psühholoogilistest ja füsioloogilistest omadustest ning on praktiliselt ennustamatu. Kindel on ainult üks: see piir võib saabuda märkamatult. Kange jook on kaval narkootikum, mis mõjutab mõtlemist ja soodustab sõltuvuse eitamist.

Narkoloogid on seisukohal, et regulaarne joomine puhkepäeviti, mis kestab sageli isegi hommikuni ning lõpeb mälukaotuse ja tugeva pohmelliga, on kindlasti esimese astme alkoholism, seega tuleb tõesti hakata mõtlema, kuidas vähendada tarbitava alkoholi hulka ja joomise sagedust. Kuigi avalikkus seda eitab, on alkoholism tunnistatud meditsiiniliselt tõsiseks ja raskesti ravitavaks haiguseks, mistõttu pole üldsegi lihtne joomist vähendada või sellest loobuda. Alkohooliku jaoks tähendab kainus suuremat või väiksemat vaimset ja füüsilist kannatust, mis viib ikka ja jälle klaasi juurde tagasi, sellele järgneb järgmine ja veel järgmine, kuni inimene on teadvusekaotuseni purjus.

Loe rohkem alkoholismist.

Kainus tähendab kannatusi. Mida teha?

Kui joomine ei paku enam naudingut nagu varem ja esimene klaas lõpeb nädalase pummeldamisega, sest nüüd ei jooda enam mitte naudingu nimel, vaid selleks, et end veidigi paremini tunda, siis on see juba tupiktee. Tupiktee, sest joomist ei saa jätta, kuna kainus tähendab kannatusi.

Mida teha? Tuleb otsida abi, kuna alkoholisõltuvuses inimene ise omal jõul seda haigust võita ei suuda.

Kuidas aitab FACCEX?

See preparaat on loodud, et vähendada kainusega kaasnevaid kannatusi, pohmellisündroomi ja iha alkoholi järele. Narkoloogide tähelepanekud kinnitavad, et FACCEXi kasutamine muudab inimese rahulikumaks, vähendab ärevust, annab sügavama une ja parandab seeläbi oluliselt füüsilist heaolu, meestel ka seksuaalfunktsiooni. Preparaati kasutatakse ka äkiliste tagasilöökide hetkedel.

Sageli juhtub, et alkoholism toob endaga kaasa rikutud maine, probleemid. Oluline on teada ja tunnistada, et alkoholism ON haigus ja seda ei tohiks eitada. Hoopis vastupidi! Selle tunnistamine on esimene samm tervenemise poole!

FACCEX

Teaduslikult välja töötatud

Narkoloogide poolt tunnustatud

Loodud ja toodetud Lätis

100% looduslik

Ei tekita harjumust ega sõltuvust

Saadaval retseptivabalt.

Preparaati saab osta TASUTA kohaletoimetamisega kogu Eestis veebilehelt www.faccex.lv.

FACCEX ON TOIDULISAND. TOIDULISAND EI ASENDA TÄISVÄÄRTUSLIKKU JA TASAKAALUSTATUD TOITUMIST.