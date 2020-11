Jõulukingituste ost: täiskasvanud ei otsi kingitusi ainult lastele, vaid ka iseendale. Miks peaks ostuga kiirustama?

„Hooajalise ostupalaviku algus võib tähendada, et parimad ja enim nõutud mänguasjad on varsti poest otsas. Seetõttu alustavad nutikad jõuluvanad ostlemist juba üsna varakult, et leida laiemast tootevalikust ja hindadest parim,” rääkis Kaup24 klienditeeninduse juht Berit Baluta.

Fakti, et mänguasjade müük on juba alanud, kinnitavad ka värsked müüginumbrid. Kui võrrelda septembri viimast nädalat novembri keskpaigaga, on näha, et Kaup24 lehelt ostetavate toodete müük on praeguseks kasvanud juba peaaegu neli korda.

Pandeemia mõjutas mänguasjade valikut

Kevadel alanud ülemaailmse pandeemia tõttu katkestasid tehased aktiivse tootmise. Kauplejate sõnul valmistati sel aastal niisiis vähem mänguasju, mistõttu jõuab ka turule vähem tooteid kui varem.

„Kõige suurem defitsiit on konstruktorite ja puslede kategoorias, kuna need on lisaks lastele populaarsed ka täiskasvanute seas. Kaup24 alustab pühadeperioodiks valmistumist juba kevadel, seega usume, et meie poes on piisavalt kaupa iga kodu jaoks,” ütles Berit Baluta.

Nii nagu ka eelmisel aastal, on ka tänavu kõige populaarsemateks interaktiivsed mänguasjad, mis teevad hääli, räägivad, laulavad, töötavad raadiolainetel, transformeeruvad, lendavad või liiguvad. Juba mitu aastat järjest on Fur Reali karvased, rääkivad ja üllatusi täis loomamänguasjad olnud kindlad lemmikud. Kui eelmisel aastal osutus aasta populaarseimaks mänguasjaks karu, siis sel aastal kuulub sümpaatia kängurule. Lauamängud ja hiigelsuured mänguasjad, mis pole populaarsed ainult mängusõprade seas, vaid olulisel kohal ka sisekujunduses, ei ole samuti oma populaarsust kaotanud. Kaup24 andmetel on sel aastal populaarseks osutunud ka erinevad käsitöö- ja kunstikomplektid: mosaiigid, voolimis- ja joonistustarbed jne.

LEGO Harry Potteri advendikalender – parim üllatus kuulsa võluri fännidele. Kaup24.ee

Monopol on tõeline lauamängude klassika, mida armastavad nii lapsed kui ka täiskasvanud. Kaup24.ee

Ainult lapsed ei mängi

Juba mitu aastat on klassikalised konstruktorid hoidnud populaarseimate mänguasjade seas kindlalt esikohta. Huvialadega seotud aktiivsete tegevuste vähenemisel pakuvad konstruktorid pääseteed lastele, kel on kodus istudes ideed otsa saanud – konstruktorite populaarsus on järjest kasvanud juba esimesest karantiiniperioodist saadik. Kõige populaarsemate sekka kuulub Lego. Käesoleva aasta sügist eelmisega võrreldes on Lego tooteid müüdud kaks korda rohkem. Sel aastal esitleb Kaup24 uut kategooriat: Lego konstruktorid täiskasvanutele, mis koosnevad väiksematest detailidest ja on keerukamad.