Jaanuaris autolaen intressiga vaid 6,9% aastas! Ka FIE-le

AutoPay.ee autolaen otsustas detsembris tehtud sooduskampaaniat pikendada ka jaanuarisse ja seda täpselt samadel tingimustel, mis ka eelneva aasta lõpus. Aasta intress on 6,9%, ning sissemakset pole vaja. Lähemalt räägib ettevõtte juht Kaur Mets.

Miks kampaaniat pikendati?

Klientide tagasiside oli väga positiivne, sest 6,9% intressi puhul on tegu tõenäoliselt soodsaima autolaenuga Eesti turul. Automaatse vastuse saab samuti kohe AutoPay.ee veebilehel vaid 30 sekundiga.

Soodsaima autolaenu?

Jah. Meie peamine finantseeimise suund on sõidukid. AutoPayga oleme selgelt soodsama laenu pakkujad. Samuti anname väiksema kuumakse garantii.

Mida veel saab finantseerida?

Kõiki sõidukeid alates autodest, kuni mootorrataste, haagiste ja isegi bussideni. Finantseerime kuni 15000 eurot ja kõik mis on kallim, võib alati klient juurde lisada. Kasko pole nõutav ja ostu teostab klient ise.

Mis tüüpi laenuga on tegemist?

AutoPay laenu näol on tegemist pangalaenuga, mis kvalifitseerub omakorda autolaenuks. Juhime ka klientide tähelepanu sellele, et tegemist on finantsteenusega. Kindlasti soovitame tutvuda tingimustega veebilehel AutoPay.ee.