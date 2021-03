Jaan paljastab, kuidas kaotas kiiresti ja lihtsalt 15 kilo. Tahad kaalust alla võtta nagu tema?

„Kolm kuud tagasi, kui end peeglist vaatasin, minu enesekindlus langes. Siis aga hakkas sõber mind veenma, et liituksin MonacoFit.com-i salenemisprogrammiga, mida kasutavad ka paar Eesti kuulsust. Ma ei uskunud sellesse, kuid pärast kolme kuud on minu arvamus hoopis teine. Te vaid vaadake mind,“ inspireerib Jaan teisi.

Jaan, mis on muutunud pärast selle efektiivse programmi kasutama hakkamist?

Loomulikult on parim see, et hakkasin kaalu langetama juba esimesel nädalal. Peale selle oli mul üha rohkem energiat. Minu vööümbermõõt vähenes iga päevaga ja varsti hakkasin nägema ka oma lihaseid.

Kokkuvõttes olen kaotanud just seda meetodit kasutades 15 kilo ja ma ei kavatsegi peatuda, sest pikaaegne unistus sixpack’ist on juba käega katsutav! Olen pidanud kogu oma garderoobi välja vahetama! Endise XL-suuruse asemel kannan nüüd M-suuruses riideid ja lõpuks ometi saan kanda mulle meeldivaid riideid. Tunnen ennast nüüd tõelise mehena (naerab)!



Milline oli sinu suurim viga enne MonacoFit.com-i kasutamist?

Alates 16. eluaastast olen pidevalt käinud jõusaalis raskustega treenimas. Olen tegelikult suhteliselt sportlik olnud, kuid mulle on meeldinud rasvased toidud. Enne MonacoFit.com-i programmi kasutamist arvasin, et saan kaalu langetada ainult ennast näljutades. Mul ei olnud õrna aimugi, kuidas korralikult toituda. Nüüd mõistan, et heas vormis olemise puhul on kõige olulisem toidu kvaliteet ja üldine menüü, mitte sport.

Kuidas erineb see programm teistest toitumiskavadest?

Suurim erinevus peitub individuaalses lähenemises ja tervislikus toitumiskavas, mis annab sulle kiired tulemused. Loomulikult ei saa mainimata jätta ka tõsiasja, et erinevalt teistest programmidest saan ma endiselt nautida maitsvaid toite.

Pärast MonacoFit.com-i programmi kasutama hakkamist olin ma ausalt öeldes hämmingus, kui läbimõeldud ja lihtsasti järgitava programmiga on tegu. Kohanesin kiiresti ja minu keha hakkas tööle justkui kellavärk, sest teadsin, mida ja millal ma võin süüa. Kõik oli puust ja punaseks ette tehtud ning pidin seda lihtsalt järgima. Mugav protsess ja kiired tulemused andsid mulle kinnitust, et MonacoFit.com on õige programm soovitud tulemuste saavutamiseks.

Mida soovitad inimestele, kes soovivad kaalu langetada, kuid ei suuda alustada?

Ole endaga aus – kas sulle meeldib peeglist avanev vaatepilt? Kui ei meeldi, siis proovi MonacoFit.com-i programmi vähemalt paar päeva. Kõige raskem on alustada, kuid tee seda oma lähedaste nimel. Ja millal siis veel kui mitte praegu! Tee seda ilma „ah, ma varsti alustan” või „mitte veel” vabandusteta. Kas jääd veel üheks aastaks oma praegusesse vormi või võtad ennast lõpuks ometi kokku ja kaotad kaalu? Valik on sinu – otsusta kohe!

