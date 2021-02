IT-spetsialistidele – tasuta IT-üritus „VMware vForum Online 2021“

Foto: VMware

Juba kahekümnendat aastat toimuv VMware’i foorum kutsub veebruari alguses IT-spetsialistid ja teised uusimatest tehnoloogiatest huvitatud inimesed taas üritusele VMware vForum Online 2021. Tänavuse foorumi teema on „Kohandage tänaseks ja looge homseks“ (Adapt for today and build for tomorrow).