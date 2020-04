Internetis ostmist ei takista suletud riigipiirid: mõned kaubavedajad töötavad peatusteta

Pandeemia muudab ühiskonna harjumusi kõikides eluvaldkondades. Ostlemine ei ole erand. Füüsiliste kaupluste sulgemise ja kaubanduskeskuste külastamise piirangute tõttu kerkis esikohale elektrooniline kaubandus – nii kodu- kui ka välismaistes veebikauplustes.

Veebikauplustes on kasvav nõudlus märgatav kõikides valdkondades – virtuaalsel viisil ostetakse kõikidel aegadel populaarseid kaupu, nagu riided, kosmeetika või elektroonika, kuid ka toidu-, olme-, aia- ja meditsiinikaupu.

Kuigi osa transpordifirmasid peatas karantiini tõttu tegevuse, on ka selliseid, kes kohanesid olukorraga ja tegutsevad edukalt edasi. Üks selliseid ettevõtteid on Balti riikides tegutsev pakitarneplatvorm ostaeu.ee, mis toimetab ka praegu saadetised ostjatele kätte nii Saksamaalt, Inglismaalt, Poolast, Prantsusmaalt kui ka Covid-19 viiruse tõttu eriti tugevasti mõjutatud Itaaliast.

„Karantiini ajal on tähtsam kui kunagi varem tagada kaupade sujuv kättetoimetamine. Kliendid tellivad kaupu nii veebikauplustest, nagu Amazon, eBay, Lidl, Tesco, kui ka apteekide veebipoodidest, kus on saadaval meditsiinikaubad või muud retseptita preparaadid, mida nad Eestist ei leia,“ selgitab ostaeu.ee platvormi juht Tomas Bacys.

OstaEU

Ostaeu.ee saadetiste vedamise teenus võimaldab tellida kaupu ka nendest välismaa veebipoodidest, mis ei saada kaupu otse Eestisse, lisaks võimaldab see klientidel ühendada erinevatest kauplustest tellitud kaubad ühte saadetisse, mis teeb vedamise lihtsamaks ja odavamaks.

Platvormi looja T. Bacys märkis ära, et saadetiste hulk on viimasel ajal tugevasti kasvanud. Kliendid ostavad väljamaa veebikauplustest üha sagedamini igapäevakaupu: kodukeemiat, kosmeetikat, mähkmeid, toidusegusid ja muid imikukaupu, autode tagavaraosi ja isegi pika säilimisajaga toidukaupu.

Viimastel päevadel võib riigipiiride sulgemise ja kaubaveonõuete karmistamise tõttu kuulda, et kaupade kohaletoimetamine välismaalt võib viibida.

Samuti tunnevad inimesed rahutust seetõttu, et ei saa olla kindel, kas kaupade tellimine viirusest haaratud regioonidest on ikka ohutu. Kuigi Maailma Terviseorganisatsioon ei näe ette mingite kaubanduspiirangute kohaldamist, rakendavad paljud kaubaveoettevõtted mitmesuguseid turvameetmeid.

Kui paljud Euroopa riigid kohaldasid ranged karantiinimeetmed, hakkasid kliendid huvi tundma, kas saadetiste tarnimine on peatatud või kas välismaa veebikauplustest ostmisel kehtivad mingid piirangud.

„Loogiline, et kliendid on mures ja hirmul. Kuid tähtis on mõista, et kõik riigid püüavad praegusel ajal tagada kaupade sujuva liikumise, seetõttu ei kohaldata kaupade ja veoste vedamisele mingeid piiranguid. Ostaeu.ee platvorm osutab saadetiste vedamise teenuseid ilma häireteta ka edaspidi, kõik meie laod välismaa riikides töötavad, kaubad erinevatest kauplustest saabuvad samuti sujuvalt,“ selgitab T. Bacys olukorda.

Interneti teel ostmine ei ole mitte ainult sunnitud valik, vaid üks ennetavatest meetmetest, mis võimaldab vältida kontakte inimestega ja aitab pidurdada Covid-19 viiruse levikut.

„Hoolitsedes klientide ja töötajate ohutuse eest, desinfitseeritakse kõik ostaeu.ee saadetised ja teenuste eest on võimalik tasuda ettemaksega,“ rõhutab ostaeu.ee platvormi juht T. Bacys.