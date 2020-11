Innovaatiline OGRE teeb kraaniveest 5 sekundiga loodusliku desovahendi

Soome teadlaste loodud innovaatiline puhastus- ja desinfitseerimisseade OGRE hävitab vaid viie sekundiga 99,999% mikroobe ja viiruseid. Tegemist on loodusliku alternatiiviga poodides pakutavatele keemilistele puhastusainetele ja alkoholi sisaldavatele desinfitseerimisvahenditele. Väike pihustipudel mahub mugavalt käekotti või mantlitaskusse ja desovahendi saamiseks tuleb sinna vaid kraanivett lisada!

„Osoonitud vee efektiivsust patogeenide vastu on uuritud enam kui sajand ja parim näide osooni värskusest on lõhn, mida on tunda pärast äikesetormi või tugevat vihma. Uudse osoonitehnoloogia loomiseks asutati teadusettevõtte EOD Europe. Uuenduslike toodete abil hapnikuradikaalide ja osooniga rikastatud kraanivesi hävitab tõhusalt kõik lisandid ja mikroobid, näiteks orgaanilise mustuse ning patogeenid, jätmata maha pesuaine- ja keemilisi jääke. See on tõeline läbimurre vee osoneerimise elektrolüüsi tehnoloogias,” selgitab EOD-seadmete esindaja Charlot OÜ juht Kuno Pindmaa.

Uus elektrooniline hapnikuradikaalide generaator toodab tavalisest kraaniveest desovahendi, mis hävitab viie sekundi jooksul 99,999% patogeenidest, olles keskkonnasõbralikuks alternatiiviks traditsioonilistele desinfitseerimis- ja puhastusvahenditele. OGRE-pihustipudelid on juba kasutusele võtnud mitmed era- ja riigiasutused, sealhulgas koolid, lasteaiad ja hooldekodud, ning aina populaarsemaks muutub see ka kodukasutajate seas.

Keemiavaba puhastus on lõhnavaba ega jäta toksilisi jääke

„Pakume harjumispärastele puhastusvahenditele alternatiivi lihtsal kraaniveel põhineva puhastusvahendi näol, mis puhastab ja desinfitseerib kõik pinnad, jätmata toksilisi ja keemilisi jääke. Kahjulikku keemiat on meie ümber niigi liiga palju,” sõnab Pindmaa.

Charlot pakub väikeseid kaasaskantavaid pihustipudeleid igapäevaseks kasutamiseks reisil, kodudes ja tööruumides nii sise- kui ka välistingimustes. Vaid tavalist kraanivett lisades on teil olemas tõhus mitmeotstarbeline desinfitseerimisvahend, mille suhtes patogeenid ei muutu resistentseks.

Pihustipudelid on saadaval kahes mõõdus. 50 ml pudel on mugav kaasavõtmiseks reisile ja mahub käekotti või mantlitaskusse. „Nii on teil oma desinfitseerimisseade alati kaasas. Veega täidetud pudeli aktiveerimiseks tuleb lihtsalt nupule vajutada. Kaubanduskeskustest või ühistranspordist tulles on see suurepärane aseaine nahka kuivatavale ja tugevat lõhna eritavale etanooliveele,” räägib Pindmaa. 300 ml pudel on mõeldud kasutamiseks kodus, kontoris või õppeasutuses, aga seda kasutavad aktiivselt ka puhastusfirmad.

Kuna osoonitud vesi on jääkidevaba desinfitseerija, võimaldab see ka toidu ja joogiga kokkupuutuvate pindade, kangaste, polstrite ning töövahendite ohutut puhastamist. Samuti luua kemikaalivaba puhtust avalikes kohtades ning sanitaar-, teenindus-, kliendi- ja vastuvõturuumides. Loodusliku osoonitud vee kasutamine on soovituslik inimestele, kes on aasta-aastalt aina enam hädas allergiate ning muude tervisemuredega. Teisalt on see võimalus vähendada oma jalajälge looduses: pihustipudeli eluiga on 3,5–4 aastat ning selle aja jooksul ei pea te soetama muid keemiat sisaldavaid deso- ja puhastusvahendeid. Pihustipudel on tagastatav ja toodetud taaskasutatud plastist.

Tehnoloogia efektiivsuse tõestamiseks on tehtud arvukalt katsetusi. 2019. aastal korraldati maailma juhtiva testimis- ja sertifitseerimisettevõtte laboris SGS uuring, kus osoonitud veega pritsiti erinevaid mikroobe ning baktereid, nagu salmonella, stafülokokk, seenhaigused ja kolibakter. Testi tulemused olid muljet avaldavad: viie sekundi möödudes olid hävitatud 99,999% bakteritest ja mikroobidest. Inglismaa teadlased koos Helsingi ülikooliga testivad uue tehnoloogia tõhusust koroonaviiruste vastu. Esialgsed tulemused näitavad, et osoonitud vesi hävitab ka koroonaviiruseid.

Üle 25 aasta tegutsenud Charlot on rahvusvaheline jae- ja turustusettevõte, mille peakontor asub Tallinnas. Charlot on EOD Europe’i partner ja ülemaailmne edasimüüja.

