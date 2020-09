Ilutööstuse uuendajad: Dyson võtab sihikule juuksehooldustehnoloogiad

Briti ettevõtte Dyson üks viimase aja tänuväärsemaid tegevusi on uuenduslike juuksehooldustehnoloogiate väljatöötamine. Loodud tehnoloogiaimed – föön Dyson Supersonic, soenguseade Dyson Airwrap ja juuksesirgendaja Dyson Corrale – on oma headuses vallutanud kogu maailma iluturu.

Juuksehooldustehnoloogia on aastakümneid püsinud muutumatuna. Föönide ja sirgendajate kasutajate välja toodud vigu ja probleeme, nagu juuste liigne kahjustamine, on lihtsalt eiratud. Kuniks tuli Dyson, kes võttis eesmärgiks leida probleemile lahendus – seista hea selle eest, et ilu ei tuleks tervise arvelt. Edaspidi ei ole lokkis, sirgendatud või lihtsalt fööniga kuivatatud juuksed enam märk kahjustustest, vaid tõestus kaunite ja tervete juuste harmooniast. Just nagu tarbijad olid pikalt oodanud. Seepärast leiavad Dysoni tooted üha laialdasemat kasutust nii kodudes kui ka juuksurisalongides.

Kuidas vältida kuumust?

Enne veel kui uuenduslikud juuksehooldusseadmed turule toodi, uurisid Dysoni insenerid, kuidas mõjutavad erinevad seadmed juuksekarva. Selleks uuriti tuhandeid kilomeetreid eri tüüpi juukseid. Pärast seda, kui nähti, kuidas mõjub juustele ekstreemne, üle 150-kraadine kuumus, hakati mõtlema, kuidas saavutada sama tulemus juuksesõbralikumal viisil. Jõuti järeldusele, et vaja on tehnoloogiat, mis ei sõltu juukseid pöördumatult kahjustavast kuumusest.

Dyson



Sedasi töötati välja esimene föön Dyson Supersonic, millest hiljem sai ettevõtte ilutoodete ikoon. Alternatiiviks kuumusele loodi Air Multiplier™-i tehnoloogia, mis koos V9 digimootoriga tekitab ühtlase ja väga kiire (ligikaudu 47 m/s) õhuvoolu ning kõrge rõhu (3,5 kPa). See võimaldab kasutada oluliselt madalamat temperatuuri – ka kõige kuumemas režiimis ei ületa õhutemperatuur 100 kraadi. See välistab juuksekarva struktuuri muutumise, juuksed ei saa kahjustatud ja kuivatamine on üllatavalt kiire. Ebatavalise lahendusena on mootor paigutatud käepidemesse, sest see muudab seadme kaalujaotust ja aitab vältida fööni hoidva käe väsimist. Kaasasolevad soengutarvikud kinnituvad magnetiga ja iga nurga all.

„Kõik muu on ajalugu, Dyson Supersonic on tulevik,“ räägib Saksa juuksestilist Shan Rahimkhan. Kutseliseks kasutamiseks kavandatud versioon sisaldab mitut täiustust, muu hulgas palju pikemat, 3,3-meetrist juhet, mis võimaldab mugavamat liikumist ümber klientide, ja erilist lisatarvikut, mis tagab täpse ja koondatud õhuvoolu üksikute juuksesalkude jaoks. Kutseliseks kasutuseks kavandatud Dyson Supersonicu filter on mõeldud suure koormuse jaoks – filtri kate on eemaldatav ning pestav, komplektis on puhastushari filtri ja võrgu puhastamiseks (ka koduseks kasutuseks kavandatud Dyson Supersonicu filter vajab aeg-ajalt puhastamist).

Dyson

Märgade juuste ohutu soengusse sättimine

Pärast Dyson Supersonicu uskumatut edulugu pööras ettevõte tähelepanu ilutoodete turul saadaolevatele lokitangidele ja avastas ka nende puhul, et varasemad tootjad on aastaid korranud samu vigu, mille tulemuseks on terve kahjustatud juuste ajastu. Tavaliste lokitangide (aga ka sirgendajate) tööpõhimõtte aluseks on juustele rakendatav väga kõrge temperatuur: kuumus lõhub juuksemolekulide sidemeid ja loob uusi, muutes sedasi juuste kuju. Dyson jättis selle põhimõtte kohe alguses kõrvale.

Dyson

Uurijad teadsid, et juuksemolekulide vahelisi sidemeid lõhub peale kuumuse ka niiskus ja suunasid pilgud selles suunas. Seekord oli inseneride eesmärk luua seade, mis koolutab või sirgendab juukseid koos nende kuivatamisega, kõrget kuumust kasutamata. Taas oli võtmeks õhuvool ja nii sündis Dyson Airwrap. Selle aluseks on nõndanimetatud Coanda-efekt, aerodünaamiline fenomen, mille puhul juuksed tõmmatakse seadmesse ja neid pööratakse õhuringluse mõjul. Kõrge rõhk ja kiire õhuvool võimaldab kasutada temperatuure alla 150 kraadi ja saavutada endiselt veatu soeng. Kuumutatud ja kahjustatud juuste ajastu on möödas: tänapäeval püüab seadme pinna ümber ringlev õhk juuksekarvad kinni, vormib ja kuivatab need. Tulemuseks on terved ja säravad juuksed.

Dyson Airwrap on mõeldud juuksurisalongi standardite saavutamiseks kodus ja on erakordselt paindlik: seda saab kasutada juuste kuivatamiseks, koolutamiseks, ühtlaseks kammimiseks ning isegi sirgendamiseks. Mitmeid teisi soenguseadmeid ei ole enam vaja – Dyson Airwrapi lisatarvikud saavad hakkama paljude ülesannetega, milleks varem vajasime erinevaid seadmeid.



Juuksetangid – poole vähem kahjustusi

Dyson Airwrap oli soengurituaalide jaoks ideaalselt paindlik, aga ettevõte ei võtnud hoogu maha. 2020. aasta kevadeks töötati välja järgmine iluvaldkonna traditsioone muutev uuendus – Dyson Corrale’i juhtmeta juuksesirgendaja (mida tegelikult saab kasutada ka juhtmega). Juuksesirgendajate puhul pidi Dyson tunnistama, et kui kuivatamisel ja koolutamisel saab kõrge temperatuuri asendada õhuvoolu võimsusega, siis sirgendamisel ei ole kuumusele alternatiivi. Seetõttu oli inseneride eesmärk vähendada kasutamisaega ja võtta sirgendamise tõhususest maksimum võimalikult ohututel temperatuuridel.

Dyson

Väljakutsele vastamiseks pöörasid Dysoni uurijad tähelepanu juukse pingulolekule. Nimelt avastati, et juuksekarva kuju muutmiseks tuleb seda peale kuumutamise ka pinguldada. Seadme loojad uurisid, miks on juuksekarvad tavalistes sirgendajates paigutatud sedavõrd ebaühtlaselt, et protsessi tuleb mitu korda korrata. Selgus, et aastate jooksul korratud tehnoloogiliseks veaks oli jäikade tangide kasutamine – nende keskele jäävad juuksed suruti kokku ja kuumutati üle, servades aga liikusid juuksed laiali ning jäid mõjutamata. Dyson Corrale pakub täiesti uut juuste sirgendamise kogemust. Sisseehitatud painduvad plaadid koguvad terve juuksesalgu ilusasti tööalale ja kõik juuksekarvad on ühtviisi pingul. Ovaalne juuksesalk saab oluliselt vähem kahjustada kui õhukeselt jäikade plaatide vahele surutud juuksesalk. Tagatud on maksimaalne kokkupuude soojusega ja juuksesalgu temperatuur ei tõuse plaatidega ühele tasemele, sest keskele jäävad juuksekarvad jahutavad välimisi. Ettevõtte tehtud uuringud (Dysoni laborites mõõdeti juuksekarva tugevuse muutumist pärast sirgete/painduvate plaatide kasutamist) näitavad, et Dyson Corrale’i kasutamine kahjustab juukseid 50 protsenti vähem kui juuksehooldus tavapäraste sirgete plaatidega seadmetega.



Seetõttu ei ole üllatav, et Dyson Corrale’ist sai kiirelt ka professionaalsete ilusalongide lemmik – veatud tulemused nii sirgendamisel kui ka koolutamisel, vähem kuumust, juhtmeta kasutamise võimalus ja paljud teised omadused teenisid välja kutseliste stilistide kiidusõnad.

Inspireerivad ja teadlikud valikud

Asjaolu, et kõik kolm Dysoni uudistoodet on võitnud mitmeid auhindu nii disaini kui ka tehnoloogiliste uuenduste eest, tõestab, et need väärivad ülemaailmset tunnustust ja tähelepanu. Küll aga ei näita see naiste juuste muutuvat seisukorda: on selge, et liigume kahjustatud juuste ajastust tervete, säravate ja hästi hooldatud soengute poole. Pöörame tähelepanu ka sellele, kuidas Dyson enda tooteid positsioneerib – uuenduste tutvustamisel on väga oluline roll teaduslikel avastustel ja seiklustel laborites. Dysoni jaoks ei ole oluline olla lihtsalt ilus, vaid tuleb olla ka teadlik tehnoloogia mõjust meie kehadele. See tähendab ka teadlikumaid valikuid. Olgu selle teadlikkuse alguseks siis just juuksed – sest just siit algavad meie ilust rääkivad lood.

