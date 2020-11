Igalt burgerilt 1 euro heategevuseks

Viru Burger ja Wolt annetavad kuu aja jooksul iga Viru Burgeri nädalapakkumise ostult ühe euro vähihaigete laste ja nende vanemate toetuseks.

Iga Viru Burgeri nädalaburgeri ostuga annetab Viru Burger koos Woltiga ühe euro heategevuseks. Kampaania kestab 13. detsembrini ja selle aja jooksul kogutud summa läheb Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule.

Liit toetab oma tugikeskuse tegemiste kaudu vähihaigeid lapsi ja nende peresid, seda nii ravi ajal kui ka pärast ravi. „Vähidiagnoos ei puuduta mitte ainult last ennast, vaid kogu peret. Laps ei saa üksi hakkama ja mida tugevam on lapsevanem, seda kergem on lapsel taluda pikka ja kurnavat ravi,“ ütles Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juhatuse esimees Kaili Semm.

Viru Burgeri juhi Timo Vaarmanni sõnul sai soov toetada Eesti Vähihaige Laste Vanemate Liitu tõuke Pardirallist. „Kuigi selle aasta Pardiralliga koguti vähihaigete laste toetuseks rekordsumma, on võitlus vähiga raske ja armetult kallis ning tuge endiselt tarvis,“ ütles Timo. Lapse haigestumine on kogu perekonnale väga raske kogemus, mistõttu on sellises olukorras igasugune abi väga vajalik. „Isana olen kordi südant valutanud, kui mu laps on haige, ent see on köömes võrreldes vähihaigete laste ja nende perede võitlusega homse eest,“ lisas Timo ning nentis, et Pardirallil oma lugu jaganud vanemad ja julged lapsed liigutasid teda kogu südamest.

Annetuste toel saab pakkuda lapsevanematele tuge

Liidu juht Kaili Semm kirjeldas, et kümne aasta eest oli taustsüsteem lapsevanemate ja haigete laste jaoks olematu ning vanematel puudus võimalus oma suurimaid hirme või väikeseid võite jagada. „Kui Tallinna haiglas oli vähemalt ühine köögi- ja laste mänguala, siis Tartus polnud laste mängutubagi,“ rääkis Kaili. Tänapäeval iseenesestmõistetavatena tunduvateks võimalusteks oli vaja aga raha. Niiviisi taaselustati Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit ning koos käies sündis idee Pardirallist, mis aitaks laste ja nende vanemate toetuseks raha koguda ning aidata võimalikult palju peresid.

Praegu saab Liit pakkuda annetuste abil lapsevanematele võimalust kiireks psühholoogiliseks toeks. Perearsti teraapiafond ise on väike ja terapeudi järjekorrad pikad. Haige lapse vanemal on aga tuge vaja kiiresti. „Ennekõike tuleb aidata vanemaid, et nad püsiksid lapse kõrval tugevana,“ lisas Kaili.