iDealist saab nüüd uue iPhone’i tunduvalt soodsama hinnaga

Apple’i volitatud edasimüüja iDeal pakub uusimaid iPhone’i mudeleid tavahinnast tunduvalt madalama kuutasu eest.

Smart Deal on uus iDealis pakutav teenus, mis muudab värskete iPhone’i mudelite soetamise lihtsamaks ja mugavamaks kui kunagi varem.

„Tarbimistrendid näitavad, et inimesed vahetavad oma telefoni keskmiselt kord kahe aasta tagant. Paljud tahavad endale uusimat saadaval olevat mudelit, nii et me hakkasime otsima viise, kuidas muuta uue telefoni soetamine lihtsaks ja pakkuda samas kliendile tunduvalt ahvatlevamat hinda. Sedasi jõudsimegi uudse Smart Deali teenuseni, mis on samaväärne seadme liisimisega ja võimaldab meie klientidel saada iga kahe aasta tagant endale parima hinnaga kõige värskem iPhone’i mudel,“ ütles iDeali teenindusjuht Marilin Ilp.

Ostes endale näiteks Smart Deali teenusega iPhone 12 Pro, sõlmib klient 36-kuulise lepingu, mis tagab talle kõige madalama turul pakutava kuumakse. 24 kuu möödudes saab ta otsustada, kas tagastada telefon iDealile ja valida endale uus mudel või jätta praegune seade endale, makstes selle eest kas veel 12 kuud kokkulepitud hinda või tasudes jääkväärtuse kohe ühekordse maksena.

See on kliendi jaoks äärmiselt mugav ja vabastab ta teadmatusest, mida oma vana telefoniga peale hakata – kas anda see kellelegi ära või müüa telefon maha. Smart Deali teenuse abil saab klient oma vana seadme lihtsalt tagastada ja uuega asendada, sõlmides uue lepingu. Sel moel saab ta endale iga kahe aasta tagant värskeima iPhone’i mudeli.

Kapitalirent on paljudele tarbijatele meelepärane teenus, kuna tegemist on lihtsa lahendusega, mis ei nõua omapoolset sissemakset, võimaldab toodet kohe kasutama hakata ja mille maksed sooritatakse väikeste igakuiste osamaksetena.

See on sobilik viis nii uue seadme ostuks kui ka oma kõige esimese iPhone’i soetamiseks.



Uusimad iPhone’i mudelid alates vaid 25,85 eurost kuus

Smart Deali pakkumine kehtib kõigile uutele iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ja iPhone SE telefonidele.

Näiteks on 64 GB mälumahuga iPhone 12 Mini saadaval kõigest 25,85 euro eest kuus ehk 0,83 euro eest päevas. Viimase seeria populaarseima mudeli, iPhone 12 Pro kuumakse on vaid 37,22 eurot – 36,4 protsenti väiksem summa sellest, mida pakuks tavapärane järelmaks.

Kõikidele seadmetele kehtib 0-eurone sissemakse ja 24 kuu pikkune garantii.

iDeali hinnangul võivad kliendid säästa teiste turul saadaval olevate pakkumistega võrreldes oma uue iPhone’i hinna pealt kuni 36 protsenti.

Riigis kehtivate piirangute tõttu on Smart Deali teenus praegu saadaval ainult iDeali veebipoes. Hiljem jõuab see ka kõikidesse iDeali füüsilistesse kauplustesse.

Et valida välja endale sobiv iPhone’i mudel ning tutvuda lähemalt teenuse tingimuste ja summaga, mis tuleb seadme eest tasuda, lugege täpsemat infot VEEBIST.