Hea nipp, kuidas uuel aastal puhtana püsida

Kodumaine nanotehnoloogiliste kaitsevahendite bränd aitab rõivastel ja jalatsitel talve üle elada.



Lauad ägavad toidukoormate all, külalistele on täidetud veinipokaalid, õues valitsevad aga kõle niiskus, lumelaigud ja libeduse raviks tänavatele heidetud sool, liiv ning kruus. Kõik need talvistele pühadele nii omased asjad kujutavad endast ohtu meie jalatsitele ja rõivastele. Need ohud aitab neutraliseerida kodumaine nanotehnoloogiliste kaitsevahendite bränd GoGoNano, mille valikut on talve tulekuks täiendatud kolme uue tootega.

Talv ei ole raske ainult meie melanhooliasse kalduvale vaimule, vaid ka rõivastele ja jalatsitele. Pole harv juhus, kui jõuludeks saadud saapad juba kevadeks omadega täitsa läbi on. Niiskus, lumi, tänavatele visatud sool, liiv ja kruus närivad külmadel kuudel tasapisi nahkjalatsite kiudu õhemaks ning tekitavad neile inetuid plekke, mille tõttu paljud jalatsid enam järgmist talve ei näe. Selleks aga, et oma uusi jalatseid veel mitu hooaega kanda saaksid, on GoGoNano loonud nanokaitsevahendi Protect, mis kaitseb tekstiil- ja seemisnahast esemeid nii, et need säilitavad uueväärse välimuse ka pärast pikaajalist kasutamist. Piisab ainult ühest pealekandmiskorrast, et riided ja jalatsid oleksid kuni kuueks kuuks kaitstud nii kulumise, märgumise kui ka raskesti eemaldatavate plekkide eest.

Kui eelmise lõigu lugemise ajal tulid sulle meelde kapis seisvad jalatsid või riided, mida mõne eriti jonnaka pleki pärast ammu kasutatud ei ole, siis on sügavpuhastava koostisega GoGoNano Clean sulle täiuslik toode. See on nanotehnoloogiline abivahend, mille koostisosad aitavad lahti saada ka kõige kangekaelsematest plekkidest. Lihtsasti kasutatav Clean aitab luua korda ka pärast meeleolukaid pühadesööminguid: kanna veidi puhastusvahendit niiskele harjale või lapile ja käi üle rasva- või veiniplekid laudlinadel ning vaibal ja vaata, kui lihtsasti need kaovad. Pärast seda kaitse puhastatud esemeid ka GoGoNano Protectiga, et vältida uusi plekke ja kahjustusi.

Vähe sellest, et pidulaud võib plekiliseks teha – talvel on lookas ka bakterite toidulaud meie jalatsites. Mida soojemad on saapad ja mida rohkem neid kannad, seda parem on neis elukeskkond ebameeldivat lõhna tekitavatele bakteritele. Jalanõudele mõeldud deodorandid peidavad küll mõneks ajaks halvad lõhnad, kuid ei eemalda nende allikaid. Seevastu naturaalse koostisega värskendaja GoGoNano Fresh sööb haisutekitajad lihtsalt ära. Pärast Freshiga jalatsite sisemuse piserdamist hakkab selle probiootikume sisaldav koostis tööle ja kindlustab värsked jalatsid kuni kuuks ajaks. Nii võid olla kindel, et pärast päevapikkust jalgade saabastes haudumist lõhnavad need endiselt hästi.

GoGoNano komplektid on ideaalsed kingitused igale puhtusest lugu pidavale inimesele. Peale artiklis mainitud toodete leidub nende valikus ka nanotehnoloogilisi ekraani- ja autokaitsevahendeid ning mis kõige parem – jõulude puhul on paljud komplektid GoGoNano veebipoes ülisoodsad.