Hambaravi kodustes tingimustes

Plaaniline hambaravi on taas lubatud ja enamik hambaraviasutusi avatud. Küll aga tuleb jälgida ohutusnõudeid: distantsi hoida, võimalusel sularaha vältida, käsi desinfitseerida jne. Enamik hambaraviasutusi palub külastajatel ka COVID-19 tervisedeklaratsioon täita, samuti mõõdetakse kontaktivabalt kehatemperatuuri. Mida saab aga valu või igemete veritsuse korral kodustes tingimustes teha?

Esiteks väärib äramärkimist tõsiasi, et tänapäeva hambaravikabinet peab olema steriilse hügieeni musternäidis. Eesti Hambaarstide Liidu nõuded on selles osas olnud aastaid väga ranged. Kõik, kes soovivad hambaraviteenust pakkuda, peavad kasutama kas ühekordseid tööriistu või neid autoklaavis põhjalikult desinfitseerima ja steriliseerima. Miks? Sest suuõõne kaudu satuvad patogeenid hõlpsalt inimorganismi.

Hambavalu kodune ravi

Kõige sagedasemad hambavalu põhjustajad on suuõõne haigused, kuid ka lihtne hügieeniga seotud hooletus. Paljud inimesed ajavad segamini suuhaavanditest ja tegelikest hambaprobleemidest tingitud vaevused. Enne rangemate ja keerukamate meetmete kasutuselevõttu pidage meeles, et esmajoones tuleb hambaid regulaarselt harjata, hambaniiti kasutada ning suuõõnt loputada. Toome välja mõned kodused lahendused, mida hambavalu korral kasutada.

Valuvaigistid

Valu leevendamiseks on käsimüügis mitmed erinevad valuvaigistid. Nende pikaaegne kasutamine pole maksale avalduva mõju tõttu soovitatav, kuid ajutiselt võivad need teie elukvaliteeti ja mugavust parandada ning valu pärssida.

Nelgiõli ja palderjanitilgad

Nelki kasutatakse hambaravis näiteks eugenooli saamiseks. Seda tehakse nelgiõlist ja kasutatakse juurekanalite ning hambaaukude desinfitseerimiseks. Samuti kuulub see hambajuure suretamisel kasutatavate ainete hulka. On tõestatud, et nelgiõli neutraliseerib paljude bakterite mõju, mis põhjustavad hammaste lagunemist ja periodontiiti. Seega, kui teil on hambaauk või suuõõnes ebamäärane probleem, niisutage vatitups nelgiõliga ja tehke sellega kompressi. Palderjanitilkadel on sarnane mõju. Raviprotseduur on sama. Need tegevused ei asenda muidugi hambaarsti külastust, kuid võivad tuua ajutist leevendust valu ja ebamugavustunde korral, samuti võivad need tervendada veritsust või põletikke.

Suuvesi

Üks kodustest ravivahenditest on suuvesi. Mõned neist põhinevad ravimtaimedel, kuid soovitatav on kasutada asjatundjate loodud tooteid, millel on antibakteriaalne ja antiseptiline mõju. Sellist mõju pakub teiste hulgas ka tsetüülpüridiiniumkloriid, mis sisaldub Oral-B Professionali suuvee koostises.

Probleemse ala põhjalik puhastamine

Bakterid kasvavad suuõõnes meelsasti, seega peame seal vältima toidujääkide kogunemist. Selleks, et jääkidest täielikult vabaneda, tuleb hambaid väga hoolikalt pesta, hambavahesid hambaniidiga puhastada ja suud suuveega loputada.

Teise suupoolega söömine

Järgides reeglit, et parem on probleemset kohta mitte rohkem ärritada, on kõige lihtsam süüa teise suupoolega. Seda teeme tihtipeale iseenesest. Kuid väärib mainimist, et selline vaistlik tegevus on õige.

Igemetega seotud probleemid. Kuidas nendega kodus toime tulla?

Igemetega seotud probleemid on samuti tavalised. Paljud inimesed kaebavad, et neil esineb suuõõne selles osas tundmatu põhjusega põletikke ja suurenenud tundlikkust, mis väljendub näiteks veritsemise, paistetuse või suure ebamugavustundena hammaste pesemise ajal.

Igemepõletik on väga laialdane probleem. Selle intensiivsus võib olla erinev ja kergematel juhtudel võib see mõne aja möödudes iseenesest hääbuda. Kuid see võib kaasa tuua ka suuri vaevusi ja valu, mis kestavad mitmeid päevi ning langetavad teie elukvaliteeti. Igemepõletikul on mitu kõige levinumat põhjust. Nende hulka kuuluvad muu hulgas järgmised näited.

- Suuõõne ebapiisav hügieen. Liiga harv hammaste pesu, hambaniidiga puhastamine ja suuvee kasutamine.

- Liiga intensiivne hammaste harjamine, mis toob kaasa vigastused ja sellest tulenevalt ka põletiku.

- Mehaanilised ja termilised vigastused, mida põhjustavad liiga suured ning teravad toidutükid.

- Hambaproteeside kandjad, kelle proteesid on valesti sobitatud, võivad kannatada ülekoormuse all, mis põhjustab põletikke.

- Autoimmuunhaigused, mis põhjustavad süsteemset või kohalikku põletikku.

- Antibiootikumid (kõrvaltoimed).

- Buliimia või sagedane oksendamine, mille tõttu maohape viib suuõõne tavapärase pH tasakaalust välja.

- Vitamiinipuudus, eriti B- ja C-vitamiini.

- Teatud ravimite tarvitamine, eriti vererõhuravimite (kõrvaltoimed).

Kuidas igemepõletikku koduste vahenditega ravida?

- Ülalmainitud nelgiõli aitab igemepõletikku vähendada ja võib veritsemise peatada. Võite seda kasutada kompressina. Samamoodi nagu hambaprobleemide korral. Kui see pole võimalik, aitab ka nelgitera imemine.

- Aaloel on sarnased omadused. See võib põletikku vähendada, kuid ei ole nii mõjuv veritsuse peataja kui nelk.

- B- ja C-vitamiini manustamine vastavalt teabelehel toodud juhistele.

- Salvei või kummeliga loputamine. Valmistage kange tõmmis, laske jahtuda, kuni see on leige ja loputage suuõõnt mitu korda päevas.

- Võite teha ka suuvett, segades kokku vesinikperoksiidi ja vett vahekorras 50 : 50. Kiireks leevenduseks loputage suuõõnt põhjalikult kolm korda päevas.

- Soolvesi (teelusikatäis klaasi kohta). Loputage samamoodi.

Ennetamine, eelkõige õige profülaktiline rutiin

On ülimalt oluline, et lisaks kätepesule ja esemete ning pindade desinfitseerimisele hoolitseksite ka oma suuõõne hügieeni eest. Teiste sõnadega: oluline on iga teie kehaosa, mis võib patogeenidega kokku puutuda.

Suuõõne õige hügieen aitab vähendada paljude haiguste riski, mis ei piirdu ainult suuõõnega. Sellele keskkonnale iseloomulikud bakterid võivad kardiovaskulaarsüsteemi kaudu levida teistesse organitesse ja süsteemidesse. Seetõttu suureneb süsteemsete haiguste risk või ägenevad kroonilised haigused, nagu diabeet, neerupõletik, endokardiit või reumatoidartriit.

Suuõõne sammsammuline hooldusrutiin

1. samm – KORRAPÄRANE SUUÕÕNE PUHASTAMINE

Kui vähegi võimalik, peske hambaid pärast iga suuremat söögikorda. See aitab vältida toidujääkide kogunemist ja hambakatu teket. Kui see pole võimalik, järgige tavapärast rutiini – peske hambaid hommikul ja õhtul.

2. samm – HAMMASTE PESU

Valige parim hambahari. See on teie otsustada, kas valite tava- või elektrihambaharja. Kuid peaksite teadma, et ümaraid 3D-peaga hambaharju, millel on pöörlev-võnkuv ja pulseeriv töörežiim, peetakse praegu kõige tõhusamateks hambapesuseadmeteks. Sellise hambaharja näiteks on võnkuvad-pöörlevad hambaharjamudelid Oral-B Genius X ja Oral-B 10000 N. Tegemist on tipptasemel seadmetega. Need hambaharjad jälgivad isegi seda, ega te hambaharjaga liialt hammastele ei suru. Pandeemia möödudes on teie hambad sama terved ja valged kui Hollywoodi staaridel.

3. samm – HAMBANIIT

Suuõõne eest hästi hoolitsemiseks on ülioluline toidujääkide põhjalik eemaldamine, ka hambavahedest. Tagamaks, et ka kõige väiksemad tükid oleksid eemaldatud, tuleb kasutada hambaniiti.

4. samm – SUUÕÕNE LOPUTUS

Pärast hammaste pesu ja hambaniidi kasutamist on heaks harjumuseks suuõõnt spetsiaalse suuveega põhjalikult loputada. See aitab eemaldada ka kõige pisemad osakesed, muudab teie hingeõhu värskeks ja on antibakteriaalse toimega.

5. samm – TOITUMINE JA ELUSTIIL

Kummalisel kombel tasub tähelepanu pöörata ka söödava ja joodava valikule. Lisaks suhkru (mis suurendab aukude tekkevõimalust) tarbimise vähendamisele on hea jälgida, et toiduvalik ei sisaldaks liiga palju süsivesikuid. Kontrollige, kas toiduvalikus on piisavalt vitamiine ja mineraalaineid. Alkohol on täiuslik desinfitseerija, kuid mitte seespidisel tarbimisel. Liigsel tarbimisel nõrgestab alkohol organismi. Sama kehtib ka sigarettide kohta – need ei desinfitseeri, vaid lihtsalt haisevad.