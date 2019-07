Furnum: eritellimusmööbel kätte kiirelt ja lihtsalt!

Eritellimusmööblist unistavad paljud, kuid tublide Eesti tootjate hulgast oma soovidele vormistaja leidmine on väljakutse omaette.

Nüüd tuleb appi aga veebikeskkond Furnum, mis koondab kokku köökide, garderoobide ja eritellimusmööbli valmistajad. Furnumi asutajad on läbi sõitnud kõikide oma partnerite tehased ja töötoad, et olla kindlad — need on firmad ja inimesed, kes teevad oma tööd südamega ja ausalt.

“Ennekõike on see väga suur ajasääst, mida pakume,” rääkis Furnumi asutaja Hristo Neiland. Mõte Furnumi taolise veebiteenuse loomiseks tuli tal siis, kui ta enda pere kogemusest nägi, kui keeruline on Eesti mööblitootjate ülesleidmine ja kui aeganõudev nende kõigiga suhtlemine hinnapakkumiste saamiseks. Juhtus sedagi, et sai kulutatud palju aega oma soovide kirjeldamisele ja päringu koostamisele, vastust ei tulnud aga kunagi. Ei läinud kaua aega, et aru saada — sama probleemiga põrkuvad pidevalt kokku nii sisearhitektid kui ka omal käel kodu, kontori või ükskõik millise muu pinna sisustajad.

Kasulik keskkond paljudele

Furnum on keskkond, mida saavad väga hästi kasutada nii sisearhitektid, kel sooviks oma jooniste järgi kliendile mööbel teha, kui ka kõik teised kodusisustajad.

Kolmas suur rühm inimesi, kelle elu tänu Furnumile väga palju lihtsamaks läks, on need, kes oma tööga seotult peavad näiteks suhteliselt suuri koguseid väga spetsiifilistele tingimustele vastavat mööblit ostma. Pange end inimese rolli, kes peab näiteks lasteaiale 60 ühesugust voodit leidma või külaraamatukogule riiulid — ühelgi valmismööbli müüjal pole niikuinii sellist laovaru ning erinevate tootjatega ja hankijatega suhtlemisele kuluv aeg võib neelata terveid tööpäevi.

Lisaks on Furnumi kasulik tootjale, kes näeb kõiki Furnumi pakkumisi ühes keskkonnas ning saab nendele ka mugavalt vastata.

Kiirus ja konkreetsus käsikäes

Furnumi vahendusel mööbli tellimiseks on vaja vaid mõõdulinti ja mõni minut aega. Kohe tootjale kogu pakkumise tegemiseks vajaliku info edastamiseks on Furnum koostanud abistavad küsimused, mille toel oma soovid arusaadavaks teha. Inimestele, kes mööbli tellimisega liiga tihti kokku ei puutu, on ka väga hästi lahti seletatatud, milliseid materjale ja lahendusi soodsamas, keskmises ja eksklusiivsemas hinnaklassis leidub. Sama kehtib köögitehnika osas: soodsat köögilahendust otsiv inimene saab kohe teada, et tema valikutes on näiteks Candy ja mõned Electroluxi sarjad ning et eksklusiivsemaid brände nagu Bosch või lausa Küppersbusch ei ole mõtet oodata.

Hinnapakkumise küsimiseks ei ole vaja eelnevalt joonist tellida — ehkki see muidugi on abiks. Mööblijoonise võite mõne minutiga ise valmis teha, kuid piisab, kui olete kas näiteks Pinteresti või sisustusajakirjade abil kokku kogunud pildid ruumidest, mis teile meeldivad.

Furnum garanteerib, et ükski päring ei jääks kuhugi tiirlema, vaid saaks kindlasti hinnapakkumise kahe tööpäeva jooksul. Kui siis leiab klient endale sobiva pakkumise, saab ta juba tootja otsekontaktid, et temaga kiirelt ja vahenduseta suhelda.

Mööbli tellimine pole kunagi varem nii lihtne olnud — veendu ise ja sisesta oma ideed www.furnum.ee leheküljel.