Ettevõte, kes aitab e-Selveri tellimused klientideni õigeks ajaks

Vaadates tänavatel vuravaid kaubikuid, mis ostjateni e-poodidest toidukraami viivad, võiks arvata, et eestlaste puhul on tegemist maailma parimate orienteerujatega. Kuidas muidu on võimalik, et vaatamata tipptundidele, keerulistele teeoludele ja muudele võimalikele takistustele jõuavad toidusaadetised klientideni alati õigeks ajaks?

Kuigi e-Selveri kullerid ongi tublid ja tunnevad oma kodulinna tänavaid väga hästi, on siiski iga päev erinev. Siin tuleb Selverile (aga ka paljudele teistele) appi telemaatikateenuseid pakkuv ettevõte FleetComplete.

Kuidas FleetComplete töötab?

FleetComplete ei paku mitte kulleriteenust, vaid aitab logistikute ja kullerite elu märgatavalt lihtsustada, aidates koostada optimaalse teekonna ning jälgides erinevaid statistilisi andmeid sõiduki käitumise kohta, mis tagab nii tehnikapargi optimaalse kasutamise kui ka elementaarse kontrolli toimuva üle.

FleetComplete’i teenus koosneb kahest erinevast osast: riistvaraline ja tarkvaraline. Igale kliendile lähenedes personaalselt: mis on need parameetrid, mida on vaja sõiduki liikumise puhul jälgida, seda otsustatakse alati koostöös kliendiga. Riistvara on tulenevalt kliendispetsiifikast alati täpselt selline, nagu nõuab tegevusvaldkond. Selveri puhul, kes transpordib koju tellitud toidukaupa, on oluline olla kaugteel kursis näiteks kaubiku külmkambri temperatuuridega – on ju tihti osa tellitavast toidukaubast sügavkülmutatud. See omakorda annab võimaluse reageerida sügavkülma temperatuuri järsule langusele, muutes vajadusel näiteks tarnejärkorda.

Samuti on iga kliendi eripärasid arvesse võttes erinev ka klientide tarkvara: kellele on oluline auto asukoha täpne jälgimine, kellele midagi muud. Selveri kasutatav FleetComplete’i tarkvara aitab pärast kaupluses kliendi tellimuse komplekteerimist määrata vastavalt tellimusele nii piirkonna, kuhu see toimetada, optimaalse teekonna kui ka erineva info kullerile (näiteks kui tegemist on vanuse tõestamist vajava kaubaga). Lisaks saavad e-Selveri kliendid tänu tark- ja riistvara koostööle jälgida oma saadetise teekonda ka Selveri kodulehelt. Just nii personaliseeritav ja integreeritav on FleetComplete’i lahendus.

Millistele ettevõtetele FleetComplete sobib?

FleetComplete’i lahendused sobivad põhimõtteliselt kõikidele ettevõtetele, kellel on soov oma autopargi liikumisi jälgida ja optimeerida. Valdkondade osas piiranguid pole. Nagu mainitud, on iga kliendi lahendus alati custom-made lahendus, mis võimaldab kliendil suhteliselt konkreetselt dikteerida oma vajadused, millele leitakse FleetComplete’is ka optimaalsed ja kliendile kõige paremini sobivad lahendused. Teenuse hinnastus on kuupõhine ja sõltub kasutuses olevate töökohtade arvust.

Kui soovid teenusega lähemalt tutvuda, võta kindlasti ühendust FleetComplete’i müügimeeskonnaga, kes aitab leida parima lahenduse, kuidas saaksid osa põhimõtetest,

mida FleetComplete oma teenuste kaudu pakub: optimeerimine, jälgimine ja seeläbi targem ning keskonnasäästlikum sõidukipark ning selle kasutus.

