Esimene spordisündmus koroonaaja jooksul: Ferguson vs. Gaethje

UFC on esimene tippklassi spordivõistlus, mis on eriolukorra ajal tagasi ja seda UFC bossi kolmandal katsel.

Pärast algse vastase Khabibi langemist karantiini ja viimasel hetkel ära keelatud võitlust erasaarel on lukku pandud kuupäev 9. mai ja Tony Fergusonil uus vastane – kergklassi tabeli paremuselt neljas võitleja Justin Gaethje. Spordiennustus UFC 249 matšiks Ferguson vs. Gaethje on avatud.

Selle matši võitja saab võimaluse võidelda tšempion Khabibiga. Spekuleeritakse, et kaotaja viiakse omakorda kokku legendaarse McGregoriga, kellel on soov end UFC-s uuesti tõestada.

Tony „El Cucuy“ Ferguson vs. Justin „The Highlight“ Gaethje



Heitlus tõotab tulla põnev, sest 36-aastane Tony Ferguson on viimased kaksteist matši võitnud ehk ta pole alates 2012. aasta maist kaotanud. Tegemist on võitlejaga, kes on võimeline oma vastast pikalt survestama, teda väsitama ja sundima teda vigu tegema. Fergusoni edu peitub eri võitluskunstide valdamises. See annab talle eelise nii püsti- kui ka maasvõitluses. Tema viimased kuus võitlust on lõppenud matši peatamisega, sest ta on teinud vastase võitlusvõimetuks. Nende hulka kuulub ka Donald Cerrone, kes hiljuti kaotas UFC-sse tagasi tulnud Conor McGregorile.

Kes on Ferguson?

Rekord: 26-3-0

Kodakondsus: Ameerika Ühendriigid

Pikkus: 180,3 cm

Käte haardeulatus: 194,3 cm

Jala haardeulatus: 102,9 cm

Kaaluklass: 70,3 kg

UFC korraldab eriolukorra tõttu pealtvaatajateta kergkaalu vahetiitli heitluse Floridas Jacksonville'is asuval Veterans Memorial Arenal.

Fergusoni vastu asub võitlusesse 31-aastane Justin Gaethje, kes on tuntud oma löögijõu ja agressiivsuse poolest. Tema algus UFC-s polnud kõige edukam: esmalt kaotas ta Alvarezile ja pärast seda Poirierile. Pärast neid kahte kaotust pole mees aga tänini kordagi kaotanud ja on võitnud iga matši esimese raundi nokaudiga. Ka seekord tuleb mees kaheksanurksesse poksiringi, et lüüa Ferguson põrandale. Ta on tänulik, et talle selline võimalus pakuti ja et saab oma UFC CV veelgi vingemaks muuta.

Kes on Gaethje?

Rekord: 21-2-0

Kodakondsus: Ameerika Ühendriigid

Pikkus: 180,3 cm

Käte haardeulatus: 177,8 cm

Jala haardeulatus: 101,6 cm

Kaaluklass: 70,3 kg

