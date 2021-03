Erisaade Delfis: A. Le Coqi lubadus järeltulevatele põlvedele

Möödunud nädalal andis Eesti suurim joogitootja A. Le Coq suure lubaduse järeltulevatele põlvedele muuta maailm paremaks paigaks kus elada.

Saatejuht Neeme Raud uuris Tarmo Noobilt, milles see lubadus seisneb ja mida A. Le Coq keskkonna ning inimese tervise ja heaolu heaks teeb.



Kokku on algatatud ligi 20 keskkonda panustavat tegevust, mis aitavad:



Vähendada CO2 jalajälge

Vähendada taastumatute ressursside kasutamist

Panustada puhtamasse loodusesse

Suurendada materjalide taaskasutust ja ringmajandust

Võtta veelgi suurema vastutuse inimese tervise ja heaolu eest.

Foto: A Le Coq



Noop leiab, et kui tahame muuta maailma paremaks ja rohelisemaks paigaks, kus elada, siis selle keskmes ei saa olla ainult riik ja inimene, vaid selle keskmes peavad olema suurettevõtted.

Suurettevõtted on need, kes annavad tegelikkuses suurema osa keskkonnajalajäljest ja suurettevõtted on ka need, kes peavad võtma vastutuse meie keskkonnajalajälje vähendamise eest.

