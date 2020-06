Epiim toob juustutootmisesse uue rohelise ajastu

Epiim on rohe väärtuste juurutamisel jõudnud käegakatsutavate tulemusteni. Rohe juust - tulevik juba täna, mille tootmisel juhindutakse keskkonna-, kliima- ja loomade heaolu jätkusuutlikust arengust.

Hooliv Farm programm

Kvaliteetse juustu valmistamise eelduseks on läbiaegade olnud puhas piim, tugev ja terve piimakari ning hoitud keskkond. Epiima ühistu liikmetel on 200 piimafarmi, mis on koduks 15 000 lüpsilehmale. Epiim alustas juba 2000 aastal kvaliteedi- ja motivatsiooni programmiga Tegija Farm, mis tänaseks sisaldab kliima ja loomade heaolu eesmärke ning kannab uut nime - Hooliv Farm programm.

Rohe juustu tootmisel kasutatakse ainult rohelist energiat

Juustu tootmine on teadagi energiamahukas protsess. Epiim kasutab oma meiereides soojusenergia tootmiseks taastuvenergiana kohaliku hakkepuitu. Loobutud on põlevkiviõli kasutusest. 2016. aastal rajati kõrgetehnoloogiline hakkepuitu kasutav katlamaja koos efektiivse elektrifiltriga, mille tulemusena vähenes CO2 emissioon 650% ning tahkete osade (tahma) hulka vähendati tasemelt 400 mg/m3 tasemele 10 mg/m3. Rohe juustu tootmiseks ostetakse sertifitseeritud rohelist elektrienergiat. Sellest aastast alustab Epiim üleminekut biogaasil sõitvatele piimakogumisautodele ning järk-järgult loobutakse diiselküttel sõitvates veokitest.

Rohe juust nõuab keskkonnasõbralikku pakendit

Hoolime puhtast ja kvaliteetsest toidust ning meid ümbritsevast keskkonnast. Seepärast on Rohe juust pakendatud kaasaegsesse pakendisse, mille valmistamisel kasutatakse 75% vähem plastikut võrreldes tavaliste viilujuustu pakendiga. Tänu loodussäästlikule pakendile väheneb ökoloogiline jalajälg ning poelettidele ja kodudesse jõuab märksa vähem plastikpakendit.





Rohe juust imemaitsev Edam-tüüpi juust, mis on valmistatud puhtast ja kvaliteetsest piimast ning on otseloomulikult värv- ja säilitusaineteta. Hea seltsiline nii võileivale kui vormiroogadele.