EKUK aitab keskkonnaohtliku ning kasutuspiirangutega külmaaine ringlussevõtuga säästa loodust ja raha

Kliima-, jahutus- ja külmaseadmetes ning soojuspumpades kasutatavad fluoritud külmaained (rahvakeeli „freoonid“) on võimsad kasvuhoonegaasid, mis atmosfääri sattudes võimendavad globaalset soojenemist.

Seetõttu ongi alates 1. jaanuarist 2020. aastal EL-i määruse järgi keelatud teenindus- ja hooldustöödel lisada teatud täitekogusega jahutus- ja külmutusseadmetesse suure globaalse soojendamise potentsiaaliga uusi tehasepuhtaid külmaaineid (nt väga levinud R-404A). Sellised külmaainete kasutuspiirangud kehtivad eeskätt keskmise ja suure võimsusega kaubanduslike ja tööstuslike jahutusseadmete puhul (üksikute eranditega).

Samuti on keelatud turustada ja paigaldada uusi paikseid seadmeid, mis sellistel külmaainetel põhinevad. Siiski võib olemasolevates seadmetes kuni aastani 2030 kasutada ringlussevõetud (st vastavatest seadmetest nõuetekohaselt kokku kogutud ja puhastatud) külmaaineid. Neid saab süvapuhastada Eesti Keskkonnauuringute Keskuse (EKUK) käitluskeskuses. Puhastamisega on võimalik tagada külmaainete ringlussevõtt ja seeläbi keskkonnasäästlikult pikendada juba paigaldatud, kasutuspiirangutega külmaainetel töötavate seadmete kasulikku tööiga. Lisaks aitab puhastamine vältida külmaaine raiskamist, panustades kliimamuutuste leevendamisse. Seda on nõuetekohaselt ja kvaliteetselt keeruline teha ning keegi peale EKUK-i Eestis niisugust teenust ametlikult ei paku.

Käitluskeskuses loodetakse, et tugeva teavitustöö abil suureneb seadmete omanike teadlikkus. Ideaalis oskavad kasutajad tahta keskkonnaohtliku ning kasutuspiirangutega külmaaine ringlussevõttu, nõudes seda oma seadmete hooldajatelt, kes pöörduvad omakorda kokkukogutud ainega EKUK-i. Muidugi aitab peale kasutuspiirangutega külmaaine ringlusevõtu keskkonda ja raha säästa mistahes külmaaine ringlussevõtt.

EKUK-i, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaministeeriumi andmetel on uus probleem EL-i turul salakaubana müüdav kvoodi- ehk aruandlusväline külmaaine kolmandatest riikidest. See teeb tehasepuhta külmaaine ebaseaduslikul turul odavaks ning omanikud ja hooldajad ostavad seda teadmatusest või hoolimatusest, et juba paigaldatud külmaseadmeid kasutuspiiranguga külmaainet ringlusse võtmata edasi käitada.

EKUK paneb nii hooldajatele kui ka omanikele südamele, et selline käitumine kahjustab ausat konkurentsi ja läbipaistvat turgu, tekitades ebavõrdsust keskkonnanõudeid järgivate ja ükskõiksete ettevõtete vahel. Lisaks on see seadusevastane ning karistatav. Tagatipuks kahjustavad teadmata päritolu ja kvaliteediga külmaained kasutajate seadmeid ning tekitavad täiendavat keskkonnareostust. EKUK toob teema ilmestamiseks kujundliku näite: ausad ettevõtjad ei tarvita ega müü ju ka muud salakaupa – miks siis suhtuda teisiti keelatud, salaja smugeldatud külmaainesse?

Tekkinud küsimuste või kahtluste puhul ning külmaaine ringlussevõtuga on Eesti Keskkonnauuringute Keskus hooldajatele ja omanikele igatpidi toeks. Lisainfot saab EKUK-i teemalehelt .

Keskkonnasääst on pikemas perspektiivis ka majanduslik sääst, nii et puhastame koos loodust ja külmaaineid, aga mitte rahakotti!