Ekspert annab nõu: kuidas valida lapsele interneti- ja telefonipaketti?

Lapsele telefoni- ja internetipaketti valides seisab vanem sageli keerulise valiku ees – milline pakett võiks olla lapsele kõige sobivam? Tele2 turundusdirektor Ines Estrin annab soovitusi, millele peaks lapsele telefonipaketti valides tähelepanu pöörama.

Ilmselt ei soovi ükski lapsevanem olukorda, kus tema järeltulijal on kiiresti vaja oma vanemaga kontakteeruda, ent ta ei saa seda teha, sest kõneminutite või interneti maht on otsas. Just seepärast tuleks interneti- ja telefonipaketi valimisel lähtuda teenuse sisust: kõneminutid, sõnumid ja internetimaht. Millisest mahust piisab selleks, et lapse vajadused oleksid kaetud, ja millele veel paketti valides tähelepanu pöörata?

Mõtle lapse vajadused läbi

Esmalt tuleks Estrini sõnul läbi mõelda, milleks ja kui palju laps telefoni ning mobiilset internetti kasutab. Lapsed on agarad vaatama videoid ja mängima erinevaid mänge, mida saab alla laadida rakenduste poest. Siinkohal tuleks meeles pidada, et iga funktsioon, mis end võrguga ühendab, tarbib andmemahtu. „Näiteks tund YouTube´ist videote vaatamist kasutab keskmiselt 1,5 GB andmemahtu,” rääkis Estrin, kelle sõnul võiks paketis sisalduda internetti piisavalt, et laps saaks ära teha kõik vajalikud toimingud, kuid samas mitte nii palju, et võsuke end internetimaailma unustaks.

Pange koos reeglid paika

Sageli püütakse piiranguid kehtestada alles siis, kui nutitelefon on lapsel juba käes, kuid siis on liiga hilja. Rääkige juba enne nutitelefoni ostmist lapsega läbi, millistel puhkudel, kui pikalt korraga ja mis otstarveteks võib internetti kasutada. Vajadusel võite reeglid ka paberile kirja panna, nii on pärast lihtsam lapselt nende täitmist paluda.

Hoia lapse internetikasutusel silm peal

Kõige lihtsam on jälgida internetikasutust iseteenindusest. „Korra nädalas võiks vanem vaadata, kui palju teenuseid on kasutatud, et saada teada, millega laps vahepeal tegelenud on,” soovitab Estrin. Samuti saab iseteeninduses panna keelu alla eritariifsetele numbritele helistamise ja sõnumite saatmise. Internetikasutuse jälgimiseks on olemas erinevaid rakendusi. Üks nendest on Google´i Family Link, mille abil saab piirata oma lapse nutiseadme igapäevast kasutusaega, kontrollida tegevusi ja määrata kellaaeg, pärast mida nutitelefon uneajaks automaatselt lukustub.

Leia taskukohane pakett

Lapsele paketti valides tuleks end kurssi viia, milliseid teenuseid pakett sisaldab ja kui palju need maksavad. Nii ennetatakse ebameeldivaid üllatusi suurte telefoniarvete näol.