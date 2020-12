Eksperiment: kuidas osta mugavalt kasutatud autot?

Eestlastel on pigem kombeks osta järelturult mõned aastad kasutatud auto, sellega paar-kolm aastat ise sõita, mille järel vahetada auto taas noorema kasutatud neljarattalise vastu. Kuigi see trend on pisut muutumas, eelistatakse pigem ikka veel Euroopa autotootjate sõidukeid – neid marke ja mudeleid, mis on sobiva hinnaga ning vastupidavad ja mõeldud meie oludesse.

Kuid kasutatud autode ostmiseks on väga erinevaid viise, igal neist nii häid kui ka halbu külgi. Olgugi et autod, mida müüakse, võivad olla sama marki või lausa samad mudelid, on mõned kanalid kasutatud autode ostmiseks seotud suurema riskiga kui teised. Kuidas saab ostja olla täiesti kindel, et auto on ka tegelikult see, mida kuulutus on välja reklaaminud? Kas auto on ikka sõitnud läbi just nii palju kilomeetreid, kui müüa ütleb? Kui avada kapott või vaadata auto alla, kas sealt vastu vaatav pilt on selline, et auto ka nädal või kuu pärast ostmist sõidab?

Kasutatud auto ostmisel, nagu ka iga muu asjaga järelturul, on olulisim usaldus. Usaldus müüa vastu, et kaup – antud juhul auto – on see, mida lubatakse. Usaldus müüa vastu, et autole antakse garantii ja pretensioonidega on kellegi poole pöörduda. Usaldus müüa vastu, et ostja ei peaks auto ostmise järel muretsema auto tulevase käekäigu pärast.

Selge on see, et auto hind sõltub paljuski sellest, kust see osta. Ajalehekuulutuse peale, käest kätte on auto ostmine odavam, kuid madalam hind tähendab suuremaid riske. Milline on aga õigeim viis kasutatud auto ostmiseks, kes pakub parimat tehingut, parimat teenust?

Exleasingcar.com

Veebis toimuvaid autooksjone vahendav exleasingcar.com pakub oma klientidele näiteks täisteenust: kui klient on nende veebilehelt leidnud omale sobiva auto, teinud selle ostuks pakkumise ja ka võitnud oksjoni, siis kõik edasise teeb auto kliendini jõudmise nimel juba oksjoni korraldaja. Exleasingcar toob auto selle asukohast esiteks Leetu oma tehnokeskusse, kus auto vaadatakse põhjalikult üle. Keskuses tehakse autole tehniline ja sõidukontroll – kõik vajalikud parandused ja remont, vahetatakse õlid ja rihmad, lisaks sellele pestakse auto nii väljast kui ka seest puhtaks. Oluline on see selleks, et klient saaks alati oksjonil lubatud kvaliteedis auto.

„Anname pärast läbivaatust enda tehnokeskuses igale eraisiku ostetud auto mootorile ja käigukastile ka garantii. Lisaks vahendame ostjale alati ka auto VIN-numbri, õige läbisõidetud kilomeetrite arvu ja ametliku auto hooldusajaloo. Lisaks meie enda kontrollile läbib auto kontrolli ka sihtkohariigi registris, kus meie ajame korda kõik vajalikud dokumendid. Ehk siis enne kliendini jõudmist läbib iga auto vähemalt kolm tehnilist kontrolli. Me oleme pikalt Exleasingcari brändi loonud ja hindame seda kõrgelt, see tähendab, et mingil juhul ei soovi me viia kliendile vigadega sõidukit,” räägib ettevõtte müügijuht Aivaras Jakulevičius.

Müügijuht lisab, et kui auto on nende keskuses üle vaadatud, siis edasi viiaksegi see juba kliendile otse koduukse ette. Exleasingcar on sellisel tehingul ainus vahelüli auto müüa ja ostja vahel, see muudab teenuse üsna kiireks ning teiste analoogsetega võrreldes ka soodsamaks. Exleasingcar annab võimaluse osta omale auto sisuliselt kodust lahkumata, oksjonil saab igal ajal osaleda arvutis või nutitelefonis. Nii ei ole vaja külastada eraldi kõiki kasutatud autode müüjaid, et leida omale sobiv lahendus ja maksta neile järjekordseid vahendustasusid. Samuti ei pea muretsema, et ostetaval autol oleks peidetud vigu, mis võib olla probleemiks, kui auto ostetakse lehekuulutuse peale.

Exleasingcari teenuse muudab eriliseks asjaolu, et grupp ühendab auto ostu-müügioksjonite platvorme Saksamaal, Austrias, Poolas, Leedus, Horvaatias ja Soomes. Autosid saab oksjonil osta enam kui 50 Euroopa suurimalt liisingufirmalt, mis peamiselt tegutsevad Saksamaal, Hollandis, Belgias, Prantsusmaal ja Itaalias. Eesti klientidele pakub teenust oksjonikeskonna Leedu haru.

Oksjonikorraldaja toob autod müügiplatsilt kliendi koduukseni enamasti kahe kuni kaheksa nädala jooksul, olenevalt sellest, millisest riigist auto ostetud on. Ühest küljest pikendab tarneaega auto kaugus ostjast, kuid peamiselt hoopis riigi, kust auto osteti, bürokraatia toimimise kiirus. Jakulevičius ütleb, et Belgiast tuleb auto kohale enamasti kahe nädalaga, Hollandist kolme ja Prantsusmaalt nelja nädalaga, samal ajal kui Itaaliast võib auto toomine võtta kuni kaks kuud – põhjus on Itaalia aeglane bürokraatia.

Exleasingcari motoks on pakkuda oma klientidele ausat teenust, kus kõik hinnad on alati näha, teenustasud on selged ja tehingu sooritamisega ei kaasne ühtegi peidetud lisatasu. Kuigi mõnel juhul võivad hinnad sõltuvalt hooajast kõikuda. Teenustasud jäävad nii 1200 ja 1700 euro vahele. Selle sees on sõiduki transport ja igasugune logistika, kogu bürokraatia eri riikide registrites, ülevaatused ja tehnilised kontrollid. Eraisikutele lisandub hinnale ka käibemaks.

Foto on illustreeriv Foto: Vallo Kruuser

Ajalehekuulutus või automüügi veebikeskkond

Alati on auto ostmiseks võimalus avada hoopis mõni autode ja tehnika müügile keskendunud veebileht, silmata automüügikuulutust sotsiaalmeedias või paberajalehe viimastel lehekülgedel. Valikud eriti automüügi veebilehtedel on väga laiad, müügis on palju erinevas hinnaklassis, kvaliteedis ja vanuses autosid. Enamasti on müüjateks eraisikud, kes soovivad lihtsalt oma autost vabaneda, teha seda ilma liigse kärata ja on nõus oma aega kulutama auto müügiga seotud paberimajanduse korraldamisele. Enamasti kohtutakse sellise tehingu tegemiseks mõnes parklas, auto vaadatakse kiirelt üle, tehakse sõiduproov ja sellele järgneb tehing. Kiire, lihtne, kuid riskantne.

Isegi kui inimene juhtub olema autode osas teadlikum ja suudab mõnd viga kohe näha, kuulda või haista, siis ilma mootorisse või veermikku vaatamata pole võimalik nende olukorda hinnata. Mõne aasta vanuse autoga ei ole probleem ehk nii suur, kuid enamasti ostetakse-müüake veebikuulutuse kaudu pigem vanemaid autosid. Lisaks sellele, et auto tehnilise ja seadusliku olukorra kohta tuleb uskuda müüa sõnu, ei anta sellisel viisil ostetud autole mingit garantiid, hilisemate pretensioonide lahendamine on aeganõudev ja kulukas ning need võivad saada lõpliku lahenduse alles kohtus.

Foto: Andres Putting

Automüüja parkla

Väga suure osa autodest, mis on müügis eelmises lõigus mainitud automüügi veebilehtedel, on sinna sisestanud firmad, mis tegelevad kasutatud autode müügiga. Neil on olemas kaarhallid ja parklad, mis on autosid täis, neil on ka oma müügikanalid ja veebilehed, hoolduskeskused ning tihti pakuvad nad ka garantiid. Suure osa just noorematest – kuni viieaastastest – kasutatud autodest müüvadki need firmad.

Plussiks nende firmade puhul on see, et ka nemad teevad autodele korraliku hoolduse ja asendavad autode kulunud osad, enamasti annavad sõidukile ka mingi pikkusega garantii. Lisaks pakuvad need firmad võimalust sama auto mõned aastad hiljem tagasi osta või tagastada järgmise auto sissemakseks. Probleem seisneb aga selles, et autoostja peab leppima enamasti selle valikuga, mis automüüjal kohapeal olemas on – kohe saad kätte auto, mis on parklas. Kui see ei sobi, siis alustab automüüja alles sobiliku auto otsimist, oksjonitel osalemist ja nii edasi.

See aga toob meid suurima miinuseni: autode hinnad on kõrgemad, kuna lisaks transpordile ja hooldusele on autodel olnud enne lõppmüüja kätte jõudmist mitmeid vahendajaid, kes kõik on oma teenustasu juba saanud. Need summad aga lisanduvad kõik auto hinnakalkulatsioonile. Lihtsam on ise oksjonitel osaleda, kui lasta seda lisatasu eest teha automüüjal, kes lõpuks oma tööhinna ikka autoostjalt välja nõuab.

Oksjon

Kui rääkida oksjonitest, mis ei toimu lehel www.exleasingcar.com, siis nendega võib vahel saada imeliste tehingute osaliseks, kuid võib juhtuda, et kogu ostuprotseduur läheb kallimaks kui alguses plaanitud. Aga miks? Sest oksjonikorraldaja ei ole olnud oma tehingute hinnastamises läbipaistev. Täpsemalt võivad hakata oksjonivõidu puhul tehinguhinnale lisanduma peidetud tasud, mis on „pisikeses kirjas” lepingusse pandud, kuid mida autoostja pole märganud.

Pigem usaldada neid, kellel on pikaajaline kogemus oksjonite korraldamises, kes on oma hinnapoliitikas avatud ning kellele nende maine on nii oluline, et soovivad selle kaitsmiseks pakkuda oma klientidele alati parimat tehingut ja teenust.

Uurige kõike lähemalt veebilehelt www.exleasingcar.com.