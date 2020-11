EIT Healthi konkursil jagatakse tervishoiuvaldkonna idufirmade vahel ära üle miljoni euro

Iga-aastase konkursi EIT Health RIS Innovation Call eesmärk on toetada arenevate Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopa piirkondade tervishoiuvaldkonna innovaatoreid, sealhulgas ka lootustandvaid Eesti iduettevõtteid.

Konkursi tulemusena saab iga väljavalitud projekt oma uuendusliku lahenduse arendamiseks kuni 75 000 eurot rahastust, nõustamist ja kontaktiloomise võimalusi Euroopa tervishoiu tipptegijatega.

Eestis said viimati rahastust vaimse tervise diagnostika tööriista loojad ettevõttest DocuMental, kes arendasid välja veebiäpi, mis aitab psühhiaatreid nii diagnooside määramisel, raviplaanide koostamisel kui ka haiguste ennetamisel.

Olukorras, kus igas neljandas peres on vähemalt üks vaimse tervise häiretega inimene, kus 70 protsenti patsientidest saab esialgu vale diagnoosi ja 50 protsenti patsientidest jäävad ilma vajaliku ravita, on DocuMentali panust raske üle hinnata. Hindajad kiitsid DocuMentali projekti ka selle tugeva metodoloogilise põhja ja lahenduse turuvalmiduse eest.

„Tervishoiutöötajad üle kogu maailma on sel aastal pidanud koroonaviiruse tõttu rinda pistma suurte väljakutsetega ja paraku näib, et väljakutsed ei lõppe veel niipea. Seega on muutunud veelgi olulisemaks toetada uusi teedrajavaid tervishoiulahendusi, mis võiksid patsientide, arstide ja teiste meditsiinitöötajate elu lihtsamaks ning raviprotsessid efektiivsemaks teha,“ ütles Mónika Tóth, EIT Health InnoStars RIS programmi juhataja.

Kui 2019. aastal keskendus 33 protsenti rahastuse saanud projektidest suurandmetele, pilvepõhistele lahendustele, mobiilsetele äppidele ja platvormidele, siis 2020. aastaks on see arv kerkinud peaaegu 40 protsendini. See tendents käib üht sammu ülemaailmse trendiga: kuna tervishoiupakkujad loovad iga päev tohutu hulga andmeid, on vaja leida lahendusi nende andmete analüüsimiseks ja tõlgendamiseks.

Projekte arendatakse koostöös EIT Healthi keskustega – Eestis on selleks Tartu Biotehnoloogia Park.

Osalejate avaldusi võetakse vastu kuni 15. novembrini EIT Health RIS Innovation Calli veebilehel.