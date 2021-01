Efektiivse digiturunduskanali 17 saladust, mida Eestis varem avaldatud ei ole

Näide Google Adsi toimimisest



Kui sinu maandumisleht ja pakkumine vastab kliendi ootustele, on väga suur tõenäosus, et see inimene küsib pakkumist ja tuleb sulle kliendiks.

Nõmmel elav edukas ettevõtja on juba seitse aastat unistanud uue maja ehitamisest. Tal on selge visioon, milline see maja peaks välja nägema. Ta soovib ehitada ökoloogilise kahekorruselise puitelementmaja suurte akende, puitpõranda ja kõrgete lagedega.Seitsme aasta vältel on ta kokku kogunud juba 186 000 eurot. See on piisav summa tema unistuste maja ehitamiseks. Ühel tavalisel pühapäeva hommikul diivanil istudes, kohvi juues ja Facebooki sirvides satub ta peale ühele väga tõhusale kätekreemi reklaamile. Ta vaatab seda ja mõtleb, et oleks hea külmal ajal kasutada. Aga see ei ole tema jaoks prioriteet. Seejärel satub ta Facebookis uuele reklaamile, kus pakutakse uut autot väga soodsatel tingimustel. Ka oleks hea vana auto välja vahetada uue vastu. Siiski ei piisa sellest tahtest, et reklaamile klikkida.Nüüd aga tõuseb ta diivanilt püsti ja istub arvuti taha. Tema eesmärk on leida sobivad ehitajad, kes tema unistuse ellu viiksid. Ta trükib Google’isse „ökoloogiliste puitelementmajade ehitamine”. Sel hetkel on just parim aeg oma reklaamiga Google’is esile tulla ja pakkuda inimesele täpselt seda, mida ta otsib. Google’i reklaamidega tabad inimesi, kes otsivad sinu toodet või teenust ja seda just sel hetkel, kui neil on selleks vajadus. Selle tõttu ongi Google Ads üks võimsamaid reklaamikanaleid maailmas.