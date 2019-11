Eestlane näeb õhusõidukites teiste silmadele nähtamatut

Paljude rahvusvaheliste lennufirmade õhusõidukid lendavad aasta ringi Eestisse. Mitte liinilendudele reisijaid transportima, vaid kohalike ekspertide juurde regulaarsesse ülevaatusesse ja hooldusesse – sel eesmärgil tuleb Eestisse aastas ligi 60 lennukit. Lennukihooldusfirma ​Magnetic MRO NDT inspektoril Allan Veskiojal on vastutusrikas ülesanne: ta otsib lennukite struktuuridest ja komponentidest mikrodefekte, mis on paljale silmale nähtamatud, aga mille parandamine muudab lendamise turvaliseks.

Lennukihooldusfirmas kuus aastat töötanud Allani eriala tähistatakse tähekombinatsiooniga NDT, mis on lühend ingliskeelsetest sõnadest Non-Destructive Testing – eesti keeles mittepurustav kontroll. Sisuliselt tähendab see lennuki konstruktsioonis (tiivad, kere, tugitalad jne) ning komponentides (rattad, pidurid, mootori kinnituspoldid jne) väikeste, kuid oluliste defektide (praod, korrosioon, veekahjustus jne) kaardistamist.

Töö kui täppisteadus

Tegemist on kannatlikkust ja tähelepanelikkust nõudva ametiga, sest kontrollimist vajavate osade nimekiri võib olla pikk ning kogu lennuk vaadatakse läbi punkthaaval ja käsitsi. Eesmärk on aga elutähtis: kindlustada, et lendamine oleks reisijatele võimalikult ohutu.

„Iga kontrolli alguses antakse nimekiri vajalikest ülevaatustest ja parandustest, mille lennuki omanik on tellinud. Eesmärk on teha läbivaatus täpselt ja võimalikult kiirelt, et oleks piisavalt aega kõik parandused ka ellu viia ning vajadusel uued osad tellida ja vanad nendega asendada,“ selgitab Allan.

„Etteantud nimekirjale lisanduvad ka regulaarsed, nii-öelda mitterutiinsed kontrollid, mille käigus tehakse ülevaatusi kahjustustele, mis on tekkinud lennuki käitamise jooksul. Ka nende parandamisel peame kontrollima, et kõik oleks korras,“ lisab Allan.

Allani ​töös läheb vaja erinevaid masinaid. Enamiku lennukist saab üle kontrollida masinaga, mis kasutab defektide leidmiseks pöörisvoolu. Paksema metallkonstruktsiooniga kohtades tuleb kasutada keerukamaid tööriistu. Näiteks tagatiiva kanduri „splintides“ kasutatakse ultrahelisensoreid, kuid terast sisaldavates osades, nagu teliku kroomitud tööpinnal, aga ka rataste ja pidurite komponentidel, kasutatakse magnetpulberkontrolli. „Nende abiga leiame võrdlemisi kergesti defektid, mida palja silmaga ei näe,“ kommenteerib Allan ning lisab, et nende tiim ei lase kunagi juhtuda võimalusel, et nad mõnda hälvet üles ei leia.

Mida keerulisem, seda huvitavam!

Allani huvi lennunduse vastu tärkas varakult. „Mu tädi abikaasa on üle 30 aasta olnud B1-tasemel litsentsitud insener Saksamaal. Tema töö ja eriala on mulle alati huvi pakkunud, nii et kui sain teada, et sama ala saab õppida Eesti lennuakadeemias, oli mu valik kindel,“ ütleb Allan.

Magnetic MRO-s töötab Allan 2013. aastast. „Alustasin praktikandi ja õpipoisina baashoolduse ja töökoja üksustes. Järgmisel aastal töötasin peamehaaniku õpipoisina, mille käigus õppisin palju ja kogusin ka praktilisi kogemusi. Baashoolduses on mitmeid allüksuseid ning seal töötades on võimalik iga osakonna kohta midagi õppida, NDT pakkus mulle suurt huvi ja selles osakonnas olen siiani,“ kommenteerib ta.

Allan suhtub oma töösse suure kirega. „Minu parimad mälestused on öistest vahetustest, kui oleme tiimiga pidanud kiiresti mõne keeruka probleemi lahendama. Sellistel juhtudel peab mõnikord töötama hiliste öötundideni, et lennuk väljuks angaarist õigel ajal. Mida raskem ülesanne, seda huvitavam ja põnevam meie jaoks!“ räägib Allan.

Allani leiud võivad tuua kaasa ka suuremaid parandusi ja vahetusi lennuki struktuuris. „Ühe väiksema prao tõttu oleme välja vahetanud näiteks lennukitiiva kogu tagatala struktuuri nelja meetri ulatuses. Minu üks huvitavamaid leide oli pragu kokpiti esimeses aknaraamis, mille vahetasime samuti mikrodefekti tõttu välja,“ toob ta näite.

Allan on ülirahul ka kolleegidega. „Meie inimesed on kogu ettevõtte aare. Sellises kollektiivis töötamine mõjub motivatsioonile ja tulemustele väga hästi!“ sõnab ta.

Kui tahad ka Magnetic MRO-s töötada ja karjääri luua, siis vaata siia.