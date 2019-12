Eestisse rajatakse esimesed musta pässiku ehk chaga kasvandused

Eesti astub murrangulise sammu metsade väärindamises, sest eelmisel nädalal alustati esimeste musta pässiku ehk chaga kasvanduste rajamisega.

Soome eeskujul saab Eestist teine riik Põhja-Euroopas, kus pannakse alus meditsiiniseente looduslikule kasvatamisele. Algetapis istutatakse kasepuudele 20 000 chaga-tüüblit, millest kasvava raviseene esimese korje saab teha juba viie aasta pärast.

Teadmised meditsiiniliste seente kultiveerimisest pärinevad iidsest Hiinast ja Jaapanist. Soome on chaga-kasvatusega tegelenud juba üle kümne aasta. Musta pässiku ehk rahvameditsiinist tuntud chaga saab seenetüüblite abiga kasvama panna madalama viljakusega kasemetsadesse. Üks ideede autoritest, meditsiiniliste seente ekspert Hardi Põder ütles, et chaga kasvatamine tähistab uut arengujärku Eesti metsaomanikele: „Paberipuu hind on languses, mis paneb metsaomanikud valikute ette, kuidas majandada. Meditsiiniseente kasvatamine võimaldab panna madalama viljakusega kodumaised kasemetsad jätkusuutlikult tulu teenima.“

Põderit ja tema meeskonda Chaga OÜ-s, kes on varem keskendunud eelkõige eri loodustoodete tootmisele ja ekspordile, seob pikaajaline koostöö maailma ühe hinnatuima seenelaboriga Belgias. „Lühidalt öeldes pannakse laboris tüüblitele kasvama Eestist pärit musta pässiku niidistik, mis Eestisse tagasi jõudes paigaldatakse kasepuusse puuritud 4 cm sügavusse istutusauku,“ tutvustas Põder. Selleks, et puule saaks seene kasvama panna, peab see olema vähemalt 10 cm läbimõõduga ja ühele puule tehakse korraga 4–6 istutusauku. Kasepuudelt saab chaga-saaki kolm korda iga 5–7 aasta tagant, pärast mida saab puu endiselt paberi- või küttepuuks realiseerida.

Taavi Ehrpais, üks esimesi metsaomanikke, kes otsustanud säärasel moel kasemetsa väärindada ja chaga oma puudele istutada, ütles, et taoline algatus tuli talle esialgu üllatusena. „Meditsiinimaailmas on chaga tuntud tegija ja selgus, et selle kasvatamine annab metsas tegevust ajal, kui muud toimetused on pausil,“ nentis Ehrpais. „Kindlust chaga kasvatamist omal käel proovida andis idee algatajate lepinguga võetud kohustus saak kokku osta. Kuna seenekasvatuse tutvustajad on toidulisandite tootmises tuntud tegijad ja pikas perspektiivis vajavad nad toorainet uute turgude nõudlusega toimetulekuks, otsustasin seda proovida.“

Atesteeritud metsakonsultant Aadu Raudla kiidab samuti uuenduslikku lähenemist metsade väärindamisele. „Metsaomaniku jaoks ei ole alginvesteering väga suur, ent samas võimaldab see ära proovida uue võimaluse tulu teenimiseks,“ selgitas Raudla ja lisas: „Minu arvates on metsaomaniku jaoks positiivne see, et must pässik annab lõpptoodete kujul võimaluse abivajaid aidata. Chaga kasvatamisel moodustub terviklik väärtusahel, mis algab tooraine kogumisest ja lõppeb valmisproduktiga. Viitan eliksiiridele, mille üks põhikomponentidest on just must pässik ehk chaga.“

Chaga OÜ on Tõrvas asuv Chaga Healthi kaubamärki kandvaid toidulisandeid ja tervisetooteid valmistav tootmisettevõte, mis asutati 2014. aastal.

Hardi Põder, Chaga OÜ meditsiiniliste seente projektijuht, +372 5354 0633 hardi.poder@chagahealth.eu, chagahealth.eu/chaga-kasvatus