Eesti ühisrahastusportaal pakub investoritele 100% garantiid

Kreditex Ühisraha hakkas investoritele pakkuma 100% tagasiostugarantiid, millega muutub ühisrahastusportaalis investeerimine inimeste jaoks oluliselt muretumaks.

Kreditex Ühisraha juhi Jekaterina Rozenštrauchi kinnitusel suhtub portaal investorite huvide kaitsesse ülima tõsidusega, mistõttu on portaalis kõik investeeringud kaitstud.

„Osad investeeringud on kaitstud hüpoteekidega, ning investeeringutele, mis ei ole hüpoteekidega tagatud oleme alati pakkunud tagasiostugarantiid, kuid suurendasime selle 100% Uute väikelaenudesse investeeringute puhul tagasiostugarantii tähendab, et kui laenusaajaga leping üles öeldakse, makstakse investorile tema poolt investeeritud raha 100% ulatuses tagasi,“ selgitas Rozenštrauch, kuidas portaal astub pidevalt samme, et investorite raha oleks veelgi kindlamalt kaitstud.

„Lihtne ja mugav keskkond, kõrge ajalooline tootlus, järelturu võimalus ja nüüd investeeringutele väikelaenudsse pakutav 100% tagasiostugarantii teevad Kreditex Ühisraha investorite jaoks väga atraktiivseks keskkonnaks, kus oma raha kasvatada,“ uskus Rozenštrauch ja lisas, et portaalis saab investeerimisega algust teha kasvõi kümne euroga.

Investorite kaitseks jõuavad Kreditex Ühisraha portaali üldse ainult sellised investeerimisvõimalused, millele on juba eelnevalt tehtud põhjalik mitmetasandiline kontroll ja krediidivõimekuse hindamine.

Kreditex Ühisraha pakub investoritele võimalust investeerida teiste inimeste laenudesse ja teenida seeläbi lisaraha. Portaal pakub investoritele mugavat investeerimiskeskkonda ning head ja turvalist tootlust, olles oma tegevusaja jooksul vahendanud ligi 5 miljonit eurot.

Portaalis saab investeerimist alustada vaid paari nupuvajutusega. Oma kontole sisse logides näeb koheselt nimekirja kõikidest hetkel saadavalolevatest investeerimisvõimalustest. Nimekirjas on toodud laenu summa, periood, pakutav intress ja portaali poolt laenuvõtjale omistatud reiting vahemikus A+ kuni C. Portaal on käivitanud ka järelturu, kus saab soovi korral oma investeeringu enne selle tähtajalist lõppu müügile panna.

