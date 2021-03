Eesti parim autolaen. Ka FIE-le

Shutterstock

Aastaintress märtsis fikseeritud 6,9%

Omafinantseering pole vajalik

Automaatne vastus ilma pangakonto väljavõtte vajaduseta

Ennetähtaegsel lõpetamisel intressi ei lisandu

Lõpetamise tasu on 1% jäägist

Kuni 15 000 eurot ja 0% sissemakse võimalus

AutoPay.ee platvorm on viimaste kuudega Eestis tugevamalt kanda kinnitanud ja märtsis jätkub ka sooduskampaania, sest klientide tagasiside on olnud oodatust veelgi parem. Kuid millised on üldised tingimused?