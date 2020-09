Eesti mängijatel on võimalus kasutada uue hasartmänguportaali innovatiivseid lahendusi

Ülemaailmse pandeemia tõttu seisavad nii mõnedki valdkonnad silmitsi ennenägematute raskustega. Samal ajal on aga ka valdkondi, mida reisimiskeelud ja kohustus kodus püsida vähem puudutavad. Tegu on muidugi online-maailmaga ja just praegu jõudis meieni uus online-hasartmänguportaal SuperCasino kasiino. Tõsi, Eesti turul on juba rohkelt hasartmänguportaale – kuidas värske tulija nende seast eristub?

Unusta registreerumise keeruline protsess

SuperCasino kasiino üks eesmärkidest on pakkuda lihtsat ja kättesaadavat meelelahutust. Selleks kasutatakse innovatiivset Rootsi ettevõtte Trustly välja töötatud PayNPlay süsteemi. PayNPlay eesmärk on muuta mängukogemus sujuvamaks ja kiiremaks, tegemata allahindlust turvalisuses. Mängija jaoks on uue süsteemi eelised märgatavad juba esimesest hetkest.

Tavaliselt peab enne mängimisega alustamist eraldi registreerima ja konto looma, e-posti aadresse kinnitama, dokumente ning tõestusi saatma ja ootama, et kasiino klienditeenindus need heaks kiidaks. PayNPlay on kõik need sammud asendanud ühega – panga kaudu autentimine. Selle lihtsa liigutusega edastatakse kasiinole minimaalne hulk vajalikke andmeid, et mängija isik tuvastada ja sellest piisab.

Automaatne virtuaalne konto luuakse mängijale pärast esimest sissemakset. Ligipääs mängukontole käib iga kord samamoodi – pangalingiga autentides. Sellega on tagatud turvalisus, garanteeritud isikusamasus ja mugavus. Ja kuna virtuaalne mängukonto ning pangakonto on omavahel juba seotud, pakutakse kliendile kiireid sisse- ja väljamakse võimalusi.

Mujal Euroopas on paljud online-kasiinod PayNPlay süsteemi juba pikemalt kasutanud ja see on pälvinud positiivset tagasisidet nii mängijatelt kui ka ettevõtetelt. PayNPlay süsteemi toetava Trustly teenuseid kasutavad ka paljud Euroopa ja Eesti e-poed.

Mida saab kasiinos teha?

55-aastase kogemusega Bettson Groupi alt leiab rohkem kui 20 hasartmängubrändi. Seega, SuperCasino ise võib küll olla uus tegija, ent online-portaali ülesehitamisel on kasutatud aastatega kogutud teadmisi. Võrreldes mitmete teiste netikasiinodega ei ole SuperCasino lehel vaid ühte tüüpi mängud. Muidugi on seal olemas populaarsed võimalused, nagu slotimängud ja live-kasiino, aga lisaks ootavad laua- ja kaardimängud ning spordiennustused.

Spordiennustuste valik on ka tõeliselt lai. Lisaks traditsioonilistele jalg- ja korvpalliennustustele on oma koht eestlaste uuel lemmikspordialal – autorallil –, aga ka vähem tuntud aladel, nagu noolemäng, snuuker, kriket ja erinevad e-spordi mängud Dota2, League of Legends, CS:GO, Overwatch jne!

Muidugi ei puudu LiveCasinost eripakkumised. Uutele kasutajatele pakutakse näiteks tasuta spinne ning kasiino- ja tervitusboonust. Võimalik on võita ka kinkekaarte, jahisõit või nädalavahetuseks uhke Tesla rent!

Aga miks just Eesti turg?

See, kui lihtne või keeruline on koroonakriisi ajal toime tulla, sõltub väga palju riigist ja valitsuse tehtud otsustest. Võib ka mõelda, miks siseneda uue kaubamärgiga turule just praegu. Ühelt poolt on see loogiline areng, nagu näha Rootsi hasartmängugigandi Betsson Group Balti riikide ärioperatsioonide juhi Kaido Ulejevi vastusest: „Ka väikesel turul on erinevad tarbijasegmendid ja püüdes neid kõiki ühe brändiga kõnetada, ei kõneta me lõpuks korralikult mitte kedagi. SuperCasino idee on olla lihtsa ja kättesaadava meelelahutuse pakkuja ning teha seda parimal võimalikul moel.“

Ta toob esile ka Eesti reageeringut koroonakriisile. Meie lõunanaaber Läti otsustas eriolukorra ajal kõik hasartmänguteenused peatada, mis ei ole just kõige paremini läbi mõeldud otsus. „Oleks väga lühinägelik arvata, et Läti inimesed ei läinud seda meelelahutust otsima teiste riikide teenusepakkujatelt. Riik kaotas maksutulu, ettevõtted olid väga keerulises olukorras ja mis kõige hullem, riik lõi olukorra, kus mängijad lükati oma litsentsi alt ära,“ selgitab Ulejev lihtsana näiva otsuse tagamaid.

Ka Eesti mõistlik tururegulatsioon on abiks olnud. Ulejevi hinnangul on just see aidanud siia meelitada suuri rahvusvahelisi ettevõtteid, mida naaberturgudel on tunduvalt vähem. Ning rahvusvaheliste ettevõtetega kaasneb palju positiivset, mida Ulejevgi välja toob: „Selle tulemus on omakorda arvukate kõrgepalgaliste töökohtade loomine – online gaming’u firmad on tegelikkuses ju IT ja turunduse ettevõtted, kes konkureerivad inimeste pärast nii idufirmade kui ka eri sektorite juhtivate ettevõtetega.”

Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!