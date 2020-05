Eesti ettevõtte looduslik desinfitseerimisvahend eemaldab haigustekitajad kõikidelt pindadelt

Eesti nanokaitsevahendite kaubamärk GoGoNano on valmis saanud loodusliku puhastus- ja desinfitseerimisvahendi, mis hävitab viirusosakesed ja muud haigustekitajad mistahes pindadel ning materjalidel.

Tõhusam ja õrnem kui etanool

GoGoNano Anti-Viral on piimhappe baasil toimiva koostisega sügavpuhastus- ja desinfitseerimisvahend, mis aitab võidelda haigustekitajatega ohutul ja jätkusuutlikul viisil. Selle biolagunev, pindaktiivsete osakestega koostis hävitab tõhusalt bakterid, viirusosakesed ja seened ega kahjusta seejuures ka õrnemaid materjale. Seetõttu sobib see hästi kõikide esemete puhastamiseks, mis on meie kodudesse tulnud väljastpoolt, näiteks toidukaupade pakendid, poeskäigul kantud rõivad või muud pehmed esemed, mida ei ole võimalik etanooliga korralikult desinfitseerida.

Sobib nii kodudesse kui ka äripindadele

Piimhape on looduslik, ohutu ja efektiivne alternatiiv sünteetilistele viirusevastastele ainetele. See on looduses esinev hape, mis tekib piima hapnemisel, aga ka inimestes ja loomades füüsilise tegevuse tulemusena. Kui enamik desinfektantidest toimib kolme biotsiidse mehhanismi toel, siis piimhappes on neid mehhanisme neli, mistõttu on haigustekitajatel selle vastu resistentseks muutumine palju raskem. Tänu sellele on piimhape tõestanud end tõhusa kaitsena suure hulga erinevate viiruste vastu. Selle kombinatsioon efektiivsusest ja ohutusest inimeste tervisele on piimhappest teinud populaarse desinfektandi nii kodudes kui ka ärides, näiteks toitlustusasutuste köökides ning kauplustes, kus vajadus sügavpuhastuse ja desinfitseerimise järele on pidev.

Ohutu alternatiiv mürgistele vahenditele

„Meie eesmärk oli leida ohutu alternatiiv praegu turul olevatele mürkaineid sisaldavatele desinfitseerimisvahenditele,” räägib GoGoNano looja Kaur Reinjärv. „Piimhappe kujul leidsime ideaalse vahendi, mis võitleb haiguste vastu palju efektiivsemalt ja ei kahjusta seejuures inimesi ega loodust.”

Tooted ka rõivaste, sõidukite ja elektroonika kaitsmiseks

GoGoNano on Eesti nanotehnoloogiliste kaitsevahendite tootja, mis peale haigustega võitlemise on astunud välja ka modernse äraviskamiskultuuri vastu. Selle looduslike nanokaitsevahendite sari aitab säilitada elektroonikaseadmete, rõivaste, jalatsite ja isegi autode uueväärse välimuse pikaks ajaks, et saaksime neid kasutada võimalikult kaua ning raisata seeläbi võimalikult vähe raha ja loodusressursse.

Loe GoGoNano toodete kohta lähemalt aadressil gogonano.com.