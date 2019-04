E-smaspäev ehk 24 tundi sooduspakkumisi parimatelt e-poodidelt!

E-smaspäev on Eesti E-kaubanduse Liidu poolt korraldatav e-poodide 24-tunnine soodusmüügipäev, mis toimub iga mai- ning novembrikuu teisel esmaspäeval ja sel aastal juba kümnendat korda.

Tarbijad on E-smaspäeva niivõrd hästi omaks võtnud, et tung on e-poodide ukse taga juba ajast, mil kell kukub. Samamoodi on iga korraga rohkem e-poode, kes tarbijatele superpakkumisi teevad. Viimasel korral võttis osa juba üle 150 erineva e-poe ning registreerimise intensiivsuse järgi tuleb nüüd maikuus rekord igas mõttes.

Millised e-poed on end juba registreerinud, saab jooksvalt vaadata www.e-smaspaev.ee lehelt. Pakkumised tehakse avalikuks täpselt alates 13. mai südaööst ehk 12. mai ööl vastu 13ndat, ja on nähtavad 24 tundi.

Lisaks tasub www.e-smaspaev.ee lehe ülevalt servast “telli e-smaspäeva meeldetuletus” oma e-maili aadress sisestada ning me saadame sulle vahetult enne 24-tunnist sooduspakkumiste rallit e-mailile meeldetuletuse.

Kui rääkida lehekülje ülesehitusest, siis esmalt kuvatakse leheküljel 18 superdiili pakkumised ning nende järel tavapakkumised. Superdiili koht ei tähenda suuremat soodustust, mistõttu tasub siiski kõik pakkumised üle vaadata – veebipoe logo juures kuvatakse samuti pakkumisi. Kuid lisaks on võimalik selekteerida ja otsida ka lehekülje ülevalt menüüst kategooriate kaupa, kui soovite näha sooduspakkumisi mingi kindla kategooria järgi.

150 viimati osalenud e-poest jäid müügitulemustega rahule üle 80% osalenutest ning 24 tunni jooksul külastas E-smaspäeva lehte pea 50 000 unikaalset inimest. Kui müüja on rahul, on ka tarbija rahul, ning vastupidi. Kõik osalevad e-poed annavad endast parima, et pakkuda sel korral veelgi suuremaid soodustusi, nii, et märgi üles, telli teavitus, lükka ostu edasi – igatahes tasub 13. mail 24 tunni jooksul kiigata www.e-smaspaev.ee superpakkumisi, mida e-poed sel ajal pakuvad!