E-sigareti leiutaja eesmärk oli päästa inimesed kopsuvähist

Esimese e-sigareti prototüübi lõi 1965. aastal ameeriklane Herbert A. Gilbert. Ometi ei saanud Gilbert töö vilju maitsta, sest toode oli oma ajast tõsiselt ees ja seda ei saatnud edu. Esimene edukas ja moodne e-sigaret loodi aga ligi nelikümmend aastat hiljem Hiinas.

Tänapäevase e-sigareti autoriks peetakse 52-aastast farmatseuti, leiutajat ja kõva suitsetajat Hon Liki. 2003. aastal ajendas meest e-sigaretti leiutama suitsetajast isa surm kopsuvähki. E-sigaret sai nimeks Ruyan, mis tähendab otsetõlkes „nagu suits”.

E-sigaretid on osutunud populaarseks ja toimivaks tubakast loobumise vahendiks ning pikkamööda saab see fakt aina rohkem kinnitust ka statistikast. 2015. aastal järeldas riiklik tervisekaitseorganisatsioon Public Health England (PHE), et e-sigaret on tubaka suitsetamisest tervelt 95% vähem kahjulik. PHE lisab, et kuigi e-sigaret ei ole täiesti ohutu, ei ole maailmas olemas olukorda, kus suitsetamise jätkamine saaks olla inimese tervisele parem kui üleminek e-sigaretile. E-sigaretti käsitleb ohutuma alternatiivina ka USA haiguste kontrolli ja tõrje keskus (CDC).

Varasemadki uuringud on näidanud, et e-sigarettidel on oluline roll inimeste suitsuvabaks jäämisel, sest e-sigareti kasutamisel säilib suitsetamisele iseloomulik tegevus ja nikotiin, kuid ära langevad peamised tervist kahjustavad ained, nagu vingukaas, tõrv ning üle 4000 muu kemikaali. Seepärast on oluline vältida olukordi, kus riigid keelavad või piiravad põhjendamatu paanikaga e-sigarette, võttes sellega inimestelt võimaluse tavatubakast loobuda.

Suurbritannia eeskuju

Ühendkuningriigil on kindel siht jõuda aastaks 2030 suitsuvabaks riigiks ja selle saavutamiseks kasutatakse e-sigarettide täit potentsiaali. Public Health England uurib järjepidevalt e-sigarettide kohta esitatud tõendeid ja koostab igal aastal valitsusele raporti tulemustest. Toome teieni viimasest ülevaatest olulisema.

E-sigaretid võivad aidata Inglismaal igal aastal suitsetamisest loobuda rohkem kui 50 000 suitsetajal. Tänu e-sigarettidele on paljud suitsetajad juba suutnud tubakast loobuda ja suitsetajate arv on langenud üle kogu riigi.

E-sigarettide mõju on võrreldes tavasigarettide kahjulikkusega väga väike ja tubakast loobumisel e-sigarettidele üleminekul on tervisele märkimisväärselt positiivsem mõju.

Tuhandetel suitsetajatel on väär arusaam, nagu oleksid e-sigaretid sama kahjulikud kui tavasigaretid, ja ligikaudu 40% suitsetajatest pole e-sigaretti kunagi proovinud.

Senini on inimestel nikotiini mõjust tervisele üsna vale arusaam. Vähem kui 10% täiskasvanud inimestest mõistavad, et sigarettide suurim kahju tervisele pole nikotiin, vaid tõrv ja sigaretisuitsust eralduvad kantserogeenid.

Puuduvad tõendid, nagu e-sigaretid meelitaksid noori inimesi suitsetama, ja reguleeritud turul noorte e-sigareti tarbimisega probleeme ei ole. Ainult 0,8% 11–18-aastastest, kes ei ole kunagi suitsetanud, on praegu veipijad, aga ei tee seda ka iga päev. Noorte suitsetajate osakaal on Ühendkuningriigis jätkuvalt languses, pidev kasutamine on harv ja esineb enamasti varasemate suitsetajate hulgas.

Praeguseks on Suurbritannias 3,2 miljonit inimest, kes on tänu e-sigaretile täielikult tavatubakast loobunud. E-sigareti abiga suitsetamisest loobumise efektiivsus on Ühendkuningriigis 62%, mis teeb sellest kõige tõhusama tubakast loobumise viisi.

E-sigaret ei ole mõeldud mittesuitsetajatele ja kindlasti mitte teismelistele, vaid täisealistele tubakasuitsust loobujatele. Ka nikotiinivaba e-vedelik on mõeldud endistele suitsetajatele. Suitsetaja, kes hakkab tavatubaka asemel e-sigaretti kasutama, saab järk-järgult alandada e-vedeliku nikotiinitaset nikotiinivaba e-vedelikuni välja ja lõpuks e-sigaretist sootuks loobuda.

Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides kehtivad nii e-vedelikele kui ka e-sigareti seadmetele väga ranged regulatsioonid. E-sigareti vedelike puhul, millel on maksumärgid ja mis on registreeritud Euroopa Liidu andmebaasis, võib kindel olla, et need on läbinud terviseameti nõutavad laborikatsed, mis näitab, et toode on kvaliteetne, kontrollitud ja legaalne.