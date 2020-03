Dr Andreas Abel: tervisenõu on ühe kõne kaugusel

Confido avas tasulise nõuandeliini 1500, kust tervisemurega inimesed saavad meditsiinilist nõu küsida, samuti on võimalik arsti otsusel avada haiguslehti ja pikendada ravimite retsepte.

Confido arst dr Andreas Abel soovitab kõigil kodus püsida ja teistega otsest kontakti vältida, perearstide füüsilised vastuvõtud on piiratud, erakorralise meditsiini osakonnad on ülekoormatud ning haiglates tavalisest veelgi suurem nakkusoht.

„Tervisemured tekivad inimestel eriolukorrast hoolimata, mistõttu avasime nõuandeliini, millega meie arstid ja õed saavad hõlpsalt aidata inimesi kõikjalt Eestist, hoolimata sellest, millise perearsti nimistusse nad kuuluvad,” selgitas dr Abel, kelle sõnul on nõuandeliin avatud iga päev hommikul üheksast õhtul üheksani.

Uus tasuline nõuandeliin 1500 võimaldab Confidol helistaja identifitseerida ja pakkuda seeläbi isikustatud nõustamist. „Nii on meil lisaks kiirele tervisenõule võimalik arsti otsusel avada ka haigusleht või pikendada ravimite retsepte,” kirjeldas Eesti meditsiinigrupi Confido arst.

„Samuti on meil nõuandeliinilt võimalik patsient vajadusel Confido eriarstide vastuvõtule suunata. Nemad aitavad praegu video- või telefonikonsultatsioonide kaudu,” kinnitas Abel ja lisas, et eriolukorras on võimalik patsiente vastu võtta ka kliinikus kohapeal. Vastuvõtu juurde kuuluvad vajadusel ka vereanalüüsid, röntgen ja muud uuringud.

Dr Andreas Abeli sõnul osutatakse numbril 1500 teenust ka inglise keeles ja samuti pakuvad ingliskeelseid konsultatsioone kõik Confido eriarstid. „Seda infot võib julgelt jagada kõigi oma võõrkeelsete Eesti sõprade seas, sest ingliskeelset tervisenõu on Eestis seni olnud kohati väga raske leida,” kinnitas ta.

„Kokkuvõttes on meie peamine eesmärk tagada võimalikult suurele hulgale inimestele ligipääs kvaliteetsele terviseteenusele, eriti praegusel kriitilisel perioodil, mil riigi ressursid on suunatud võitlusele pandeemiaga.”

Confido uuelt tasuliselt nõuandeliinilt 1500 saab põhjalikku ja professionaalset terviseabi iga päev ajavahemikul 9–21. Teenusel on minutipõhine hind 2,50 €/minut.