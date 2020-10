Delfi testid: kogenud arst Jekaterina Jagodzinska testib Lätis kõige populaarsemat kaalulangetusmeetodit

Pole saladus, et pea iga kolmas eestlane vaevleb ülekaalu käes. Selleks et teada saada, mis kuulsa Stockholmi dieedi taga tegelikult peitub ja kas lühikese ajaga on kaalu langetamine tõesti lihtne, oleme palunud anestesioloog Jekaterinal (33) seda omal nahal järele proovida.

Milline on sinu varasem salenemiskogemus?

Proovisin mõne aja eest Dukani dieediga saleneda, kuid see tundus ebatervislik ja mingeid tulemusi ei õnnestunud saavutada. Veelgi hullem – kõik lõppes sellega, et minu naha tervis läks väga käest ära ja peagi võtsin kaalus juurde.

Kuidas jõudsid otsuseni saleneda Stockholmi toitumiskavaga?

Mulle ei meeldinud üldse see, mida ma peeglis ja fotodel nägin. Ma ei tundnud end iseendana, sest ma ei olnud enam see energiline naine, kellena end varem mäletasin ja tundsin. Otsustasin leida sellise meetodi, mis annab kiiresti tulemuse, sest muidu oleksin unistusele salenemisest käega löönud.

Kuidas sa Stockholmi dieedist teada said?

Märkasin internetis inspireerivaid lugusid ja head tagasisidet. Samuti sain teada, et minu vanemad on hakanud selle dieediga salenema ... Siiski olin väga skeptiline, sest ma ei usu midagi, mida ma ei ole ise proovinud. Seetõttu tellisin endale Stockholmi dieedi toitumiskava.

Vajuta siia ja võta tervislikult kaalust alla!

Kuidas dieedi järgimine õnnestus?

Järgisin algusest peale korralikult kõike, mis oli minu toitumiskavas ette nähtud. Mulle meeldis väga dieedikavas pakutud tootevalik ja võimalus spetsialistidega tasuta suhelda, kui tekkis soov mõni toit välja vahetada või oli muid küsimusi. Varem proovitud salenemismeetoditega võrreldes oli Stockholmi dieeti kerge jälgida.

Esimesi tulemusi tundsin ja nägin juba nädalaga, kui olin vabanenud neljast üleliigsest kilost. Kartsin, et salenemine peatub, kuid seda ei juhtunud – kaal langes ühtlaselt ka edaspidi ja kokku olen ma nüüd vabanenud 17 üleliigsest kilost.

Minu söömisharjumused on nüüd täiesti teistsugused: mul on kodus alati tervislikku toitu ja ma kasutan dieedi retsepte endiselt iga päev. Mul on alati hea tuju ja mulle meeldib väga see, kuidas nüüd välja näen!

Kas soovitaksid ka teistel inimestel Stockholmi dieeti proovida?

Kui on ülekaal ja unistus kaunist kehast, siis proovi kindlasti Stockholmi dieeti! Innustagu ka sind see, kuidas mina ülekaalust vabanesin. See on tõesti lihtsam, kui oskad praegu ette kujutada. Alusta kohe!

See pole järjekordne dieet – see on teie otsus elada paremini ilma lisakilodeta. TEHKE KOHE TASUTA TEST!