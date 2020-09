Chaga otsib kasemetsa omanikku

Põdra kinnitusel jõudsidki nad ettevõttega chaga kasvanduste rajamise juurde eelkõige vajadusest saada toorainet enda eliksiiride jaoks. Eeskuju võeti Soomest ja soomlastelt, kes juba üle kümne aasta edukalt chaga’t kasvatanud on. Nüüdseks on Soomes üle 1000 erametsaomaniku, kes sel moel oma metsast passiivset tulu teenivad. „Vaadates tulevikku, näeme, et huvi chaga kui tooraine vastu kasvab hüppeliselt. Praegu laiuvad chaga-istandused Eestis 215 hekatril, ent vajadus on vähemalt 3000 hektari järele, mis võimaldaks toorainet piisavas koguses, et tulla toime nõudlusega,“ selgitas Põder ootusi tulevikuks.

Vähenõudlik stardipakett

Chaga-istanduste rajamiseks on vajalik vähemalt 0,25 hektarit kasemetsa, kus kasvavad puud on vähemalt kümme aastat vanad ja mille minimaalne läbimõõt on 10 cm. Põder õpetab, et chaga kasvama panekuks tuleb kasepuule puurida 5 cm sügavune auk, kuhu istutatakse spetsiaalne chaga-tüübel.

„Chaga kasvatuste rajamisel on positiivne see, et meie kliima on sobiv tüüblite paigaldamiseks peaaegu aasta ringi. Seega on sügis väga hea aeg alustada,“ vastas Hardi Põder küsimusele, millal on tüüblite paigaldamine kasepuule ajaliselt õige.

Pässikut kandvad tüüblid valmistatakse Eestist pärit seene paljundamisel Mycelia tipp-

seenelaboratooriumis Belgias. Laboratooriumi asutas 1985. aastal seeneteadlane Magda Verfaillie ning selle põhitegevusteks on seeneniidistike ehk mütseelide tootmine, teadus- ja arendustegevus. Laboratooriumis toimub chaga kasvatamine ja paljundamine puidust tüüblitel, mis seejärel jõuavad Eestisse, olles juba „istutusvalmid”.