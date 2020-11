Chaga investor Magnus Kirt: kõige aluseks on tervis

Hiljuti alustasid koostööd kaks Mulgimaalt Tõrvast pärit kanget. Üks neist on lennutanud Eesti suurele spordiareenile, teine viib laia maailma Eestist pärit tervisetooteid. Magnus Kirt ja Chaga on ühendanud jõud ning lettidele jõuab Magnuse signatuuriga Chaga Health special edition eliksiir.

Magnuse nimi ei vaja tutvustamist. Kahekordne Eesti aasta meessportlane, Eesti rekordi omanik odaviskes, 2018. aasta Euroopa meistrivõistluste pronksmedali võitja ja 2019. aasta maailmameistrivõistluste hõbeda omanik. Tiitleid ja õnnestumisi võikski loetlema jääda, ent Magnus ei tee suuri sõnu, vaid laseb tulemustel rääkida iseenda eest. Nüüdsest saab Magnuse nime juurde märkida lisaks sõnapaari „Chaga investor“. Sest kuigi Chagast saab järgmiseks neljaks aastaks tema sponsor, on ka Magnus Chaga selja taga – investorina.

Osaline Chaga tulevikus

Kevadel, mil Chaga investorite raha kaasas, otsustas Magnus sarnaselt paljude teistega, et temast saab üks neist inimestest, kes annab oma panuse ettevõtte kasvu ja eduloosse. Magnus ja Chaga omanik Siim Kabrits on mõlemad Tõrvast pärit, ent kohtusid tegelikult alles paar aastat tagasi.

„Ma sattusin juhuslikult Siimuga Tõrvas kokku, täpselt enne, kui Chaga avas oma uue tootmishoone,“ meenutab Magnus ja lisab: „Siis Siim rääkiski oma tegemistest ja tootmishoone avamisest Tõrvas, pärast mida on kõik sündmused järk-järgult arenema hakanud. Esmalt proovisin Chaga toodet, seejärel viisin end rohkem ettevõtte tegemistega kurssi ja tutvusin nende plaanidega.“ Nii saigi alguse Magnuse ja Chaga koostöö.

Eliksiir tervise toetuseks

Selleks, et ühte sammu astumine oleks edukas, tervitab selle algust sümboolselt Magnuse signatuuriga Chaga Health special edition mustasõstramaitseline eliksiir. Chaga Healthi eliksiirid on eelkõige tuntud kui immuunsuse tugevdajad. Just tervise väärtustamine ja toetamine oli üks argumentidest Chagaga liikvele minna, kinnitab Magnus.

„Sportlase jaoks on tervislik toitumine ja hea tervis kõige alus. Loodustooted ei riku organismi, need tugevdavad ja turgutavad ning ennetavad erinevaid haigusi vōi vigastusi, mis tekivad mõne vitamiini defitsiidist,“ lisab odaviskaja.

Nii saadabki Magnuse nimi uut Chaga Health special edition mustasõstramaitselist eliksiiri. „Sportlastel, samamoodi nagu kõigil teistel, on kõige aluseks tervis. Just sel põhjusel joon minagi loodusest ammutatud taimede väega Chaga Healthi eliksiiri, mis toetab immuunsust,“ kõneleb Magnus.

Chaga eliksiire valmistatakse ravimtaimedest, mis kasvanud siinsamas puhtas Eesti looduses ja terviselisandeid on nii mahedaid kui ka mittemahedaid. Eliksiiride algne idee pärineb 100 aasta vanusest Mulgimaa esiemade retseptist. Selle peamised koostisosad on chaga ehk must pässik, männikasvud, raudrohi ja teised Eesti metsade tuntud tegijad. Eliksiir, millele Magnus oma nimega toetuse andnud, on mustasõstramaitseline. Must sõstar on rohke C-vitamiini sisalduse poolest hinnatud nii rahva- kui ka traditsioonilises meditsiinis, pakkudes kevadest väsinud organismile lisajõudu.

Eesti loodustooted laia maailma

Ideed Chaga investoriks hakata toetas Magnuse sõnul just väga suur patriotism kodukoha suhtes. Tõrva on Magnusele südamelähedane, sest ta on seal üles kasvanud ja Tõrvaga seoses on odaviskajal väga palju positiivseid mälestusi.

„Ka nüüd hiljem, kui võistlen suurtel võistlustel, tunnen, kuidas kogukond mulle kaasa elab. See on minu jaoks kui lisakäik, mida kasutada. Ma olen juba 11 aastat Tallinnas treeninud, aga pean ennast ikkagi siiani tõrvakaks,“ on Magnus tõeline Tõrva fänn.

See andiski tõuke Chagaga koostööd alustada. „Kuna olen Tõrvast pärit, siis on mul väga hea meel, kui siit väiksest kohast midagi laia ilma läheb! Teiseks on Siim ja tema tiim väga kõrge tasemega ja ebareaalselt suurelt pühendunud, et oma ettevõtet üle maailma laialt tuntuks teha,“ arutleb Magnus, mis veenis teda investorina panustama.

Magnus usub, et Eesti loodus ja loodustooted võiksid maailmas revolutsiooni teha. Eesti on spordiringkondadeski tuntud looduskauni kohana. „Ma usun, et Eesti on kindlasti teistele sportlastele meelde jäänud väga loodusrikka ja ilusa riigina. Sportlased, kes on siin võistlustel või laagrites käinud, on Eestist alati väga vaimustuses olnud,“ räägib Magnus sellest, kui eriline ja eristuv on Eesti.

Magnus rõhutab korduvalt, kui hea on viibida kodumaa looduses. „Tõrvas ja Lõuna-Eestis on iga aastaajaga mõnus looduses olla. Minu arvates on eriti suvel Tõrvas väga mõnus! Käia ujumas ja nautida hommikuti aias hommikukohvi. Siis minna trenni staadionile, mis asub minu hinnangul ühes looduskaunimas kohas Eestis,“ mainib Kirt.

