BestSecret.com nüüd ka Eestis! Viis miljonit toodet 3000 brändilt allahindlusega kuni 80%

Ajal, mil paljud meist on sunnitud koduseinte vahel viibima, on internet osutunud aknaks kusagil kaugel olevasse suurde maailma. Loengud, seriaalid, online-kursused, YouTube´i videoblogid, toidukullerid – kõik see toimib tänu internetile ja aitab rasket karantiiniaega üle elada.

Üks tujutõstmise mooduseid on muidugi internetis ostlemine. Kui te pole veel kuulnud online-kaubamajast BestSecret.com, on viimane aeg sellest rohkem teada saada. BestSecret.com pole lihtsalt netikaubamaja – see on moodne kogukond, kuhu pääseb ainult kutsetega, mille arv on piiratud. Kui saate kogukonna liikmelt kutse ja registreerite end, saate ligipääsu tuhandetele tuntud rahvusvahelistele brändidele, nagu Guess, Max Mara Weekend, Balenciaga, Calvin Klein, Diesel, Nike, Converse, DKNY, Furla, Jimmy Choo ja teised.

Praegu pole aga kutse saamiseks vaja otsida inimest, kes oleks juba kogukonna liige, sest spetsiaalselt Delfi lugejatele on BestSecret.com teinud eksklusiivse liitumiskutse. Registreerige end sellel lingil, mis on aktiivne piiratud aja jooksul, ja saate moodsa kogukonna liikmeks.

Et teie kodusolekut kaunistada, kutsume teid online-jahile, kus leiate tooteid, mis rõõmustavad nii silma kui ka südant. Pealegi pakub BestSecret.com pidevalt allahindlusi – pakkumised võivad olla normaalhinnast kuni 80% soodsamad, nii et võtavad lausa hinge kinni! See teeb meie kaubamajas ostlemise eriti soodsaks.

Stiilsed lapsed

On suur nauding oma lapsi kaunilt riietada, eriti kui nad on veel õrnas eas ega vaidle vanemate valikule vastu. Internetikaubamaja valikus on lasteriideid igale vanusele ja maitsele. Siit leiate rikkalikus valikus sipupükse, bodisid ja sokke. Aga kui lapsed on vanemad, siis muutub online-ostlemine huvitavaks aja koosveetmise vormiks. Arvasite, et teie tütar tahab roosat kleiti, aga tema soovib hoopis Ninjago särki? Lubage tal teha valik oma maitse järgi ja võimalik, et tulevikus on ta teile selle eest tänulik.

Sportige kaunilt

Räägitakse, et jooksmise juures on kõige raskem kingapaelte sidumine, kõik muu tuleb iseenesest. Seetõttu aitab õige meeleolu loomisele kaasa stiilne spordiriietus, mida saate kodus treenides kanda. Paljud spordiklubid pakuvad online-treeninguid ja mitte treenides pole teil peale enda laiskuse mingeid vabandusi. Mugav spordiriietus lemmikbrändidelt aitab teil leida motivatsiooni igapäevasteks treeninguteks. Paneme selga Nike või Adidase dressid, häälestame YouTube´i kardiotreeningu kanalile ja stardime!

Mugav kodune riietus võib olla kaunis

Kui olete siiani veendunud, et koduriietuseks sobivad rõivad on need, mis tänavale minekuks juba liiga kulunud, peaksite oma põhimõtted üle vaatama. Plekkidega teksad, auklikud särgid ja kulunud kleidid – see kõik peaks minema prügikasti. Erandiks on asjad, mida tõeliselt armastate ja mille kandmine pakub rahulolu. Minge lehele BestSecret.com ning valige sealt mugavad kodupüksid ja fliisjakk. Kinkige endale mugav ööriietus, milles magamine on tõeline nauding. Kui eelistate kodus teksades käia, pöörake tähelepanu pehmest denimist pükstele – nendes tunnete end sama mugavalt kui dressipükstes.

Elegantne aluspesu meeleolu loomiseks

Tehakse nalja, et uutes oludes on kõige mõttetum riietusese rinnahoidja (daamid, kes selle koju jõudes esimese asjana seljast heidavad, noogutavad nõusolevalt). Sellest hoolimata toob ilus aluspesu teie igapäevaellu mängulist meeleolu. Kui te pitspesust üldse ei hooli, aitab BestSecret.com leida pesu, mis on tõeliselt mugav.

Kodu meeldivad pisiasjad

Nii nagu kell, rihm või kõrvarõngad lisavad riietusele aktsenti, annavad ka kodused aksessuaarid ruumile värvikust. Padjad, pleedid, lambid ja taldrikud, satiinist või siidist voodipesu, veinipokaalid, õhuvärskendajad, küünlad ja vaasid – kõik need muudavad kodu hubaseks ning kordumatuks. Kas järgite moetrende või eelistate igihaljast väljanägemist, meie internetikaubamajast leiate kindlasti midagi erilist, mis teile iga päev rõõmu pakub. Kes teab, võib-olla on just kuldne Buddha kuju see, mida te just nüüd vajate?

Olete juba otsustanud BestSecret.com-i kogukonnaga liituda? Siin on teile eriline kutse – klikkige siin ja liituge ostlemise võlumaailmaga!