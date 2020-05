Autopay.ee – väikseima kuumaksega autolaen Eestis

25. mail alustas uus finantstehnoloogia platvorm autopay.ee, mille missioon on lihtsustada sõiduki ostmist kiire ja hõlpsa finantseeringuga ehk Eesti väikseima kuumaksega autolaenuga. Pakkumine laieneb ka FIE-dele.

Mis muudab AutoPay platvormi lihtsaks?

Taotluse vastus tuleb viie sekundiga ja lepingu sõlmimiseks kulub 5–8 minutit, kui auto on välja valitud. Samuti saab pakkumise ette küsida ja jõustada kohe, kui sobiv auto on leitud.

Väikseima kuumaksega autolaen – kuidas seda garanteerite?

AutoPay lahendus laseb jätta jääkväärtuse ja keskmine intress on laenujäägilt arvestatuna 0,89 protsenti kuus. Katsetage kalkulaatorit lehel www.autopay.ee ja vaadake ka väikseima kuumakse garantii tingimusi.

Mis tingimused veel tootele rakenduvad?

Esmane sissemakse on soovi korral null protsenti ja finantseeringut saab taotleda 15 000 euro ulatuses. Kindlustused valib klient ise ja lähiajal on lisandumas ka soodustingimustel erikindlustus AutoPay kliendile, mis on avalikes kanalites pakutavast oluliselt soodsam.

Kes võib taotluse esitada?

Taotlus ei sea kohustusi, mistõttu võib taotluse täita iga inimene, et teada enda võimalusi. Eeldused on töökoha olemasolu, maksehäirete puudumine ja korrektne makseajalugu.

Kuidas käib lepingu sõlmimine, kui sobiv auto leitud?

Saate lepingu sõlmida autopay.ee platvormil digitaalselt mõne minutiga, kuid alati olete oodatud ka meie kontorisse, kui selline soov peaks olema. Aja palume küll broneerida, kuid saame alati samal päeval lepingud sõlmitud.

Tegu on finantsteenusega. Soovitame kindlasti tingimustega tutvuda ja konsulteerida vajaduse korral spetsialistiga. Vaata lähemalt: www.autopay.ee.