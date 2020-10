AutoPay: soodne autolaen ja tasuta liikluskindlustus ühest kohast

Kas oled ostmas autot ja otsid soodsaimat varianti? AutoPay pakub hetkel väga põnevat lahendust. Nimelt saab novembri lõpuni koos sõiduki ostmisega kaasa tasuta liikluskindlustuse.

Selleks tuleb vaid pärast sõiduki ostmist edastada ostetud sõiduki andmed AutoPayle ja nemad teevad juba kõik mis vaja. Vaadake lähemalt ka kodulehte www.autopay.ee.

Kui pikaks ajaks tasuta liikluskindlustust pakutakse?

Tasuta liikluskindlustus tuleb kolmeks kuuks soodustingimustel ja soovi korral saab klient soodsat pakkumist ka ise hiljem pikendada.

Kas AutoPay finantseeringu pakkumisel on tingimused samad?

Finantseering toimib ikka samadel headel tingimustel. Klient saab raha enda kontole ja saab osta endale sobiva auto. Muud tingimused on endiselt paindlikud ja neid ei muudeta.

Kuidas käib finantseeringu taotlemise protsess?

Taotlus tuleks täita kodulehel www.autopay.ee ja klient saab automaatse vastuse. Samuti on leping võimalik sõlmida kohe AutoPay iseteeninduses ja seda kodust või kontorist lahkumata.

Kuidas tasuta liikluskindlustuslepingu sõlmimine käib?

Klient peaks saatma meile sõiduki andmed või tehnilise passi koopia ostetud autost ja seejärel teeb meie klienditeenindus juba kindlustuse.

Juhime tähelepanu, et tegu on finantsteenuse reklaamiga. Soovitame tutvuda tingimustega ja vajadusel pidada nõu spetsialistiga. Tingimused on leitavad kodulehelt www.autopay.ee.