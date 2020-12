Autolaen detsembris intressiga 6,9% aastas. Ka FIE-le

Detsembris saab autopay.ee platvormilt autolaenu aastase intressiga vaid 6,9 protsenti aastas.

Mis on toote peamine sisu ja erinevus, selgitab ettevõtte juht Kaur Mets. „See toode on tehtud selleks, et liisingu asemel saaks sõiduki finantseerida lihtsalt ja mugavalt. Toode on Eesti turu lõikes üks soodsamaid võimalusi kasutatud sõiduki finatseerimiseks millegi muu kui tavaliisinguga. Tegu on kaasaegse finantseerimislahendusega, mis toimib automatiseeritud veebisüsteemi kaudu. Konto väljavõte ei ole alati nõutav ja sellega hoiab klient kokku ka enda aega.”

Ta lisab: „Kuna klient saab raha enda kontole, saab sinna lisada vajadusel näiteks talverehvide või hoolduse maksumuse. Samal ajal on AutoPay toode kaskovaba ja auto läheb kliendi enda nimele.”

Autopay.ee on AutoPayments OÜ finantseeringuplatvorm, mis võimaldab tänu kaasaegsele IT-lahendusele teha taotlus sõltumata asukohast ja saada pakkumine vaid paari sekundiga. Detsembris on tegu kampaaniapakkumisega, mille ajal on võimalik laen saada vaid 6,9-protsendilise aastase intressiga.

