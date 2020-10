Auto kätte 0 euroga ja registreerimine hinna sees? Jah – ka ettevõttele!

SISUTURUNDUS

FOTO: Väikeliising OÜ

Väikeliising.ee platvorm on sõidukite finantseerimisega tegelenud praeguseks seitse aastat. Eestis sõidab tuhandeid autosid, mis kasutavad just Väikeliisingu finantseeringut, kuna tegu on paindliku ja samas kiire tehinguvormiga, kus auto saab kätte samal päeval.