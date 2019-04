Aunman soovitab: Kuidas valida õhupuhastit?

Nagu erineb kordades uute autode hind, võivad ka õhupuhastajad olla erinevast hinnaklassist – erineda peale hinna ka omaduste poolest. Võimsusele, mürale ja disainile tasub ostes põhjalikult keskenduda.

Õhupuhasti ostmisel tasub meenutada ka meisterkokk Anni Arro sõnu – pigem koguda raha veidi kauem ja osta parem kodutehnika. Headest omadustest hakatakse tihtipeale puudust tundma siis, kui uus õhupuhasti on juba kööki üles pandud. Kuna seade jääb parimal juhul kööki kümmekonnaks aastaks, pole pikem arupidamine mingi patt.

Õhupuhasti ostmisel tasub tutvuda järgmiste omadustega.

Võimsus

Liiga nõrka õhupuhastit pole üldse mõtet muretseda. See küll undab püüdlikult, kuid ikka on kogu elamine toidulõhna täis. Ei aita seegi, kui õhupuhasti on pandud pliidi kohale hästi madalale. Esiteks teeb see toidutegemise ebamugavaks. Teine, märksa tõsisem põhjus on, et see on ohtlik. Gaasipliidi leek võib süüdata õhuvõtja filtrisse kogunenud rasva, sama võib juhtuda elektripliidiga, kui mõni usin kokk toitu flambeerima hakkab ning õigel ajal puhastamata rasvafilter tuld võtab. Ravane filter kurnab ühtlasi õhupuhastit, vähedades selle töö tõhusust. Kõrgus elektripliidist ei tohi olla vähem kui 40 cm, gaasipliidist 70 cm. Liiga madalale paigaldatud seade on halb ka selle poolest, et segab söögitegemist.

Õhupuhasti võimsust mõõdetakse näitajaga „kuupmeetrit tunnis“ (m3/h). Õhupuhasti võimsusega 400 m3/h võib sobida küll pisikesse korterikööki, kuid avatud köögis jääb see nõrgaks. Kõige enam ostetakse õhupuhasteid võimsusega 600–800 m3/h, kuid suuremas köögis võib vaja minna ka õhupuhastit, kus see näitaja on 1000. Vajaliku võimsuse arvutamine on lihtne (vt allpool).

Kui õhuvõtja on ühendatud ventilatsioonisüsteemiga, väldi viga, mida paljud teevad. Nimelt tekitab liiga võimas õhuvõtja ruumis alarõhu. Siis levib praelõhn ikkagi, sest ventilaatoril pole piltlikult öeldes midagi välja puhuda. Ohtlik võib see aga olla juhul, kui ruumis on veel mõni lahtine küttekolle, näiteks gaasiboiler. Igal juhul tuleb vaadata, et ruumis oleks piisav värske õhu pealevool, aga gaasiboileri jt küttekollete puhul kutsuge spetsialist.

Müra

Tänapäevastes kodudes keedetakse tundide kaupa kapsaid harva, aga vaatamata sellele on oluline, et õhupuhasti müra ei häiriks ega koguni takistaks vestlust külalistega isegi siis, kui õhupuhasti huugab täisvõimsusel. Enam ei ole ju kommet, et külalised istuvad toas ja pereema või -isa kokkab kusagil hoopis teises ruumis. Kvaliteetsed õhupuhastid ei häiri vestlust ega raadiokuulamist.

Aunman toob maale tippklassi kuuluvaid Novy One'i õhupuhasteid. Belgias asuv tootja on palju tööd teinud elektrimootorite vaigistamise ning mürasummutussüsteemidega. Kes tahab täielikku vaikust, saab valida variandi, kus ventilaator paigutatakse õhuvõtjast (kubust) eraldi (näiteks pööningule või ventilatsioonitorustikku).

Disain

Siin on lisaks eelarvele piirajaks ainult fantaasia.

Kes soovib, muretseb omale õhupuhasti, mida üldse ei märka – see kinnitatakse pliidi kohale ülemise kapi sisse ning näha jääb ainult kitsas teleskooplahendus, mis tõmmatakse toidutegemise ajal välja.

Üha enam on aga õhuvõtja muutunud isikupäraseks disainielemendiks, mis harmoneerub köögi sisustusega, andeks kogu ruumile soovitud (näiteks elegantse või futuristliku) ilme. See on juba maitseküsimus, kas õhupuhasti on roostevabast metallst, klaasist vms. Mõistagi tasub maitsekuse küsimuses disaineriga nõu pidada.

Hea disain ei ole aga ainult ilus välimus, vaid ka kasutusmugavus ja funktsionaalsus. Näiteks tasub uurida, kas õhuvõtjal on perimeetertõmme, mis tänu sellele, et tõmbab õhku sisse ka ülemistest avadest, puhastab toidulõhnast suurema piirkonna.

Aunman pakub oma klientidele Belgia õhupuhastit Novy, mille tippmudeli Novy One väljatõmbetorn asub induktsioonpliidi keskel. Tavaolukorras on see täiesti märkamatu. Kui asud aga toitu valmistama, kerkib torn sujuvalt pliidist välja ning eemaldab lõhnad ja auru. Tänu sellele, et väljatõmme on viidud vahetult pottide ja pannide tasandile, on seade aurude ja lõhnade eemaldamisel kolmandiku võrra efektiivsem.

Siiski on üks reegel, mis väga-väga suure tõenäosusega garanteerib õhupuhasti kasutamisel rahulolu pikkade aastate jooksul – üheksa korda mõtle, üks kord osta.

