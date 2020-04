Asuse uus superõhuke sülearvuti mänguritele on kompromissitu valik. Nüüd saadaval ka Eestis

Tänapäevaste mängude jaoks on vaja võimsat ja töökindlat arvutit. Kui arvuti mängimise ajal hangub või kokku jookseb, kaotab mängimine oma mõtte. Just seetõttu on tõelised mängurid kompromissitud – nende arvuti peab olema parim võimalikest. ASUS saab nendest väga hästi aru. 2020. aasta alguses esitles ASUS uut superõhukest mänguritele mõeldud sülearvutit Zephyrus G14. Nüüd müüakse seda ka Eestis.

ASUS peab oma Zephyrus G14 arvutit kõige võimsamaks 14-tolliseks sülearvutiks maailmas. Sellele väitele on raske vastu vaielda. Tänu stiilsele disainile ja unikaalsele eriomadusele – täiendavale kaane välisküljel olevale LED-ekraanile – äratab see arvuti kõigi tähelepanu. Kuid kõige tähtsam on muidugi arvuti jõudlus. Seda jätkub küllaga nii mängimiseks, õppimiseks kui ka töötamiseks.



Arvuti sisemus

Parimad mängud on jõudluse osas väga nõudlikud. Sellega on Zephyrus G14-l kõik korras: uusim AMD Ryzen 9 4900HS protsessor, GeForce RTX 2060 videokaart ja 32 GB operatiivmälu tagavad ideaalse mänguelamuse. Ekraanivalikus on nii WQHD ekraan, mis sobib loominguliseks tööks, sest on üliterav, kui ka Full HD ekraan 120 Hz pildisagedusega. Mängupilt on sellisel ekraanil veel sujuvam ja ilma asjatute visuaalsete moonutusteta.

Riistvara võimsust jätkub ka kõige raskemate ülesannete jaoks ja jääb veel varukski. Pole vahet, kas jooksutate mitut programmi koos, tegelete videotöötlusega või lihtsalt surfate internetis. Kõigi mängimise jaoks mõeldud sülearvutite nõrk koht on aku – maksimumkiirusel töö nõuab palju energiat. Eriline jahutussüsteem koos energiaefektiivse protsessori ja võimsa akuga lubavad Zephyrus G14 töötada kuni 10,7 tundi videoid vaadates. Ka mängides kestab aku kaua, nii et mängida võib kasvõi kohvikus. Seda enam, et Zephyrus G14 kaalub vaid 1,6 kilogrammi.

Disain

ASUS on juba ammu tuntud nii oma kvaliteedi kui hea disaini poolest. Zephyrus G14 pole erand. Arvutit ostes on valida kahe eri värvi korpuse vahel: Moonlight White (pärlikarva) või Eclipse Gray (hall metall). Mõlemaid iseloomustab joonte lihtsus ja askeetlikkus.

Kuid kui valite komplekti, millel on lisaekraan AniMe Matrix, on teie kaaslaste vaimustunud pilgud arvutile garanteeritud. Asi on selles, et AniMe Matrixi variandis on teie sülearvuti kaanes 6536 LED-dioodiga avaust. Tänu nendele muutub kaas valgusmaatriksiks ja võite sellel kuvada graafikat, animatsiooni ning kõiki muid efekte, mida aga soovite. Sõpradega koos mängides on see väga vinge. Sealjuures on väline lisaekraan vägagi funktsionaalne – sellel võib kuvada mitmeid teavitusi, kasvõi aku laetuse näidikut.

Ja veel ...

• ASUS-e insenerid suutsid kompaktsesse korpusesse paigutada täismõõdus klaviatuuri koos eriliste mängimiseks mõeldud lisaklahvidega. Sisselülitamisnupp on ühtlasi sõrmejäljelugeja, mistõttu on arvuti sisselülitamine sama lihtne nagu telefonilgi.

• Sisseehitatud Dolby Atmose audiosüsteem, mille neli kõlarit tagavad ruumilise heli.

• USB-C laadija. Zephyrus G14 laadijana võib kasutada ükskõik millist sobivat laadijat, telefoni jaoks aga toimib ta akupangana.

• Täiskomplekt liideseid: 2 USB-pesa (selleks, et lisada hiir ja gamepad), HDMI 2.0b välise monitori jaoks. Peale selle veel 2 USB-C pesa (üks neist DisplayPort 1.4 toega) ja 3,5 mm audioliides.