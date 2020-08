Astu koos JYSKiga järgmisesse õppeastmesse

August on käes ja septembriks ettevalmistumine on põnev nii õpilastele kui ka üliõpilastele. Kõik õppimiseks vajalikud raamatud ja kirjatarbed on ehk juba ära ostetud, aga kas on kavas teha mingeid muudatusi ka töönurgas, et see oleks mugavam ning tagaks loomingulisema meeleolu?

JYSKi eksperdid kogusid kokku mõned ideed ja trendika sisekujunduse suundumused. Enne üheksakuuse koolimaratoni algust võivad need abiks olla oma väikese koolilapse, keskkooli- või üliõpilase tööruumi ümberkorraldamisel.

Kooli värvilisema alguse jaoks

Kui sinu laps läheb sel aastal kooli, siis hoolitse kindlasti selle eest, et esimesed muljed oleks unustamatud. Suurepärane viis seda saavutada on tekitada kodutööde tegemiseks ja loominguliste tegevuste jaoks värviline ning hubane töökoht. Meie MIA mudeli narivoodid, mille teisel korrusel on voodi ja esimesel töönurk, on ruumi säästmisel väga edukad.

Seni, kuni lapsed on veel väikesed, võid kujutlusvõime tööle panna ning katsetada värvide, mustrite ja ornamentidega. Kui suurem mööbel (näiteks voodi, laud ja riiulid) on sarnaste toonidega, täienda neid väiksemate ning eredamate asjadega, näiteks eri värvi pinkide või kott-toolidega. Ka sellised aksessuaarid nagu dekoratiivsed padjad või pleedid värskendavad interjööri. Dekoratiivseid patju saab kasutada ka istumiseks või väikeste alustena siis, kui laps otsustab oma tegevuse põrandale ümber kolida.

Teismeea uued aktsendid

Keskkooli alustades on õige aeg muuta teismelise privaatse ruumi toonid rahulikumaks ja neutraalsemaks. Nii on ruumis lihtne värvilisi aksessuaare kokku sobitada. Suurem mööbel tuleks valida ühte tooni, seda saab hiljem täiendada erineva värvi ja tekstuuriga erksate aksessuaaridega. Positiivse atmosfääri ja kujutlusvõime soodustamiseks lisa töönurka tahvel või korgist teadetetahvel, millele saab panna tehtavate ülesannete nimekirja. Sellel saab planeerida järgmist seiklust sõpradega või hoida kõige armsamaid ja lõbusamaid fotomälestusi.

Keskkooliõpilasel on päris palju õppematerjale ja isiklikke asju, seetõttu tasub tõsiselt kaaluda suurema riiuli ostmist. Pea meeles, et kõik geniaalne on lihtne, seetõttu vali avatud tüüpi põrandariiulid. Näiteks ei võta JYSKi põrandariiulid TRAPPEDAL toas palju ruumi, kuid tagavad samas asjade jaoks piisava mahutavuse. Lisaks on need saadaval erinevas suuruses, mis annab võimaluse riiuleid aja jooksul kombineerida.

Uus disain õpingute jaoks

Ülikooli minnes peab tudeng arvesse võtma, et ka pärast loenguid tuleb veeta palju aega raamatute ja arvuti seltsis. Et tööjõudlust parandada ja õppematerjal võimalikult hästi omandada, tuleb seetõttu kodus või ühiselamus isikliku töökoha ülesseadmisel arvestada mugavuse ja funktsionaalsusega.

Kooliaasta alguses saab tudeng palju uusi kogemusi ja seega võiks töökoha õhkkond olla võimalikult rahulik, aga samas loominguline. See on saavutatav Skandinaavia stiilis neutraalsete toonide ja puhaste joontega sisekujundusega. Alusta sinise, halli ja valge klassikalisest kombinatsioonist – need värvid ei kaota kunagi oma väärtust ega suurepärast väljanägemist.

JYSKi kauplustes on eriti populaarseks osutunud kirjutuslaud ABBETVED, mis on oma stiili poolest lihtne, aga tööpinnana piisavalt praktiline. Samuti on laual piisavalt ruumi kirjatarvete hoidmiseks. Täienda toa kujundust sinistes toonides dekoratiivsete patjade ja pleedidega – see teeb ruumi hubasemaks. Samuti kulub tuppa ära paar punutud korvi või erinevast materjalist kasti, kus seda kõike hoida.